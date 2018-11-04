高雄》全台輔選快累倒？柯志恩曝韓國瑜心聲

2018年11月04日 14:39 中時 周毓翔

國民黨高雄市長參選人韓國瑜「韓流」席捲全台，韓國瑜除了高雄市行程外，也頻跨縣市輔選。最近有黨內同志關心他行程滿檔會不會累倒，國民黨立委柯志恩透露，前幾天她向韓詢及此事，韓國瑜語重心長地說，各地選情他都要幫忙，人情難拒絕，能跑就要盡量跑。

柯志恩指出，最近跟韓同個行程會看到韓的疲態，但是麥克風一來他精神又回來了；她覺得韓國瑜這樣很疲勞，前幾天就勸韓國瑜再這樣下去會累死自己，韓國瑜苦笑了一下，語重心長地說，人情很難拒絕，「王惠美選情要救、高思博要救、陳學聖要救...能跑就要盡量跑」。

柯志恩認為，韓國瑜去站台造勢完後還是要看候選人個人特質，現在韓流效應既然已經出現了，那各縣市的候選人應該都要自立自強才對，而且面對韓流崛起，民進黨在高雄有不能輸的壓力，對於不讓韓國瑜當選的想法會越來越強烈。

柯志恩覺得，最後一個月應該要讓韓國瑜留在高雄鞏固選情，高雄是這次國民黨選情的一個指標，且高雄相當大，很多地方民調是測不出來的，可能還有地方的人不認識韓，這些都需要韓最後去加強，「為韓國瑜好，為高雄好，韓國瑜應該留在高雄。」

國民黨台北市議員參選人羅智強也呼籲藍軍候選人，不要再讓韓全省跑透透了，專心顧好高雄，是藍軍應該給他的體恤和關心，他畢竟是個人，血肉之軀，經不起太多的體力與精力消耗，人不可以自私到一定要他去哪個候選人的場地造勢，講白了應該自己去努力，而不是依賴韓怎樣幫拉抬，「假使真的把他累倒了是你我所樂見的嗎？放過他吧！」

(中時 )