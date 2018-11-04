梁赫群被老婆罵「根本不是個男人」 竟是因為這件事……

2018年11月04日 14:44 中時 林淑娟

中天綜合台《小明星大跟班》6日晚間10點將播出主題「小孩到底怎麼養？夫妻育兒大戰」，梁赫群被老婆Stacey爆料「根本不是個男人」，對兒子小寶大聲不起來，小孩做錯事時只敢輕聲說「小寶！no、no（不行不行）！」被眾人嘲笑跟平常形象差很大，梁赫群搞笑回應：「我是在告訴他，有一個叔叔叫NONO。」

《小明星大跟班》邀請藝人夫妻檔NONO與朱海君、梁赫群和Stacey、Ben與徐小可、Terry和羅美玲等人，與主持人吳宗憲、Sandy探討夫妻間小孩教養的衝突與矛盾。梁赫群與老婆Stacey的寶貝兒子小寶目前2歲多，Stacey表示兒子有時候會鬧情緒、亂丟玩具，「我就使眼色給爸爸，請他處理一下，但他對兒子最兇的方式，就是很輕聲地說『小寶！no、no！』完全沒有威嚴，根本不像個男人！」

梁赫群的老婆Stacey。（中天提供）

梁赫群則不滿老婆對小孩太過緊張，透露有一次老婆在睡覺，他在顧小孩，結果小孩突然流鼻血流得滿身都是，「我們就趕快帶孩子去看醫生，後來醫生檢查也說沒什麼事，但我老婆看我的那個眼神……，後來我要幫兒子穿外套，她還把我的手撥開。」吳宗憲聽了笑說：「是要你把你的髒手拿開！」，梁赫群馬上怒吼：「她就是這個意思！」

NONO。（中天提供）

Stacey接著更列出梁赫群教養小孩的「荒唐4不：不餵飯、不洗澡、不洗屁屁、不幫換外出服」，Stacey說梁赫群主張孩子不餓就別勉強他吃飯，不幫孩子洗澡的理由是怕弄傷孩子，不洗屁股則是不想碰到小孩的便便，不幫換外出衣服說是怕搭配得不好看，藉口一大堆。梁赫群解釋：「她都嫌我搭配得很老氣，我又沒怎樣，就幫小寶戴個帽子，穿個羽絨背心而已。」NONO也在一旁幫腔：「媽媽跟小孩有時候還要穿一套一套的（親子裝），我每次都幫他們拍照，還好我是藝人，不然人家以為我是司機。」

朱海君。（中天提供）

NONO與朱海君結婚5年育有4歲女兒NO妹，朱海君爆料NONO根本把女兒當情人在疼，完全拿女兒沒轍。朱海君說：「有次NONO因為前一晚對女兒比較兇，收工後拎了女兒最喜歡的雞蛋糕回家，他自己開心地介紹著卡通造型的雞蛋糕，結果女兒卻說『我最討厭吃雞蛋糕了、你不要再買雞蛋糕給我了、我討厭Daddy』。」NO妹還沒氣消，對爸爸的討好完全不埋單，朱海君笑著說：「他超級沮喪的，攤在沙發上許久，自暴自棄。」

(中時 )