漁民陳抗在即 盼執政者傾聽訴求

2018年11月04日 14:36 中時 林和生

面對政府漁業罰金過高形同抄家，船員脫逃究責於漁船主，以及護漁不力等蔡政府影響漁業生計政策，東港及琉球漁民將北上陳抗，但漁業署卻貼上政治操弄標籤，對此說法，琉球區漁會總幹事蔡寶興強調，「所有人都是自發性的」。

漁業署針對此次陳抗認為是漁民被政治操弄，更直言沒有業界龍頭參與，此話一出引發地方更大反彈，有漁船主表示，小琉球跟東港家計型漁業甚多，很多船主還得兼船長，長年在外拚搏，難道這類家計型漁業不該被重視嗎？表達訴求還要什麼漁業龍頭？

漁民也提出主要訴求，希望政府能夠聽見，第一、修改不合理法規，眾人認為遠洋漁業三法為惡法應為修正，對於無意、非蓄意故意行為，應採規勸記點循序漸進傾聽，了解漁民違法實際情形，給予協助幫漁民提出有力證據，盡到政府保護漁民之責。

再來船員逃脫造成漁船人員不足無法出港，政府單位卻將責任歸屬漁船家及仲介業者，應取消漁工逃脫6個月限制雇用規定，以利漁船出港作業；為維護主權，政府應派巡護艇強力護漁；漁業實屬特殊行業，不可適用於勞基法，建請政府盡速訂定漁業專法。

最後船位回報及電子漁獲回報故障，需於一個月內返港修復，根本不符漁業經營效益，建請於漁船當航次作業完畢後返港修復及補助漁船購置備用機。

(中時 )