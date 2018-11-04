警街頭逮通緝毒蟲 正義哥伸援感動台南警

2018年11月04日 14:59 中時 曹婷婷

永康警分局大橋派出所員警於昨晚22時許在永康區中山南路12號查獲42歲張姓毒品通緝犯持有2級毒品安非他命3包7.07公克，尿液初篩呈陽性反應，緝捕過程中，張嫌意圖逃逸拒捕，多名正義哥見狀伸出援手，有的協助指揮交通，有的協助壓制犯嫌，讓警方頻呼感動。

3日晚間大橋派出所警員何孟霖、蔡百剛執行專案勤務，鎖定轄區治安熱點加強毒品查緝，行經中山南路時見張嫌迎面步行而來，頻注意警察動向，形跡可疑，員警見狀上前實施盤查，張嫌假意配合受檢，向警方報完身分證字號後，突然轉身往車陣中奔跑，2名勇警不到50公尺就抓到張嫌，將其壓制在地。

過程中，張嫌一度掙扎拒捕，員警趕緊呼救支援，路過民眾見狀主動過來協助，一人協助警方壓制，一人協助指揮交通，張嫌最後乖乖就範，並自行從口袋掏出毒品。警方帶返調查偵訊後，依法移送台南地檢署偵辦。

市民熱心舉動讓員警非常感動，尤其，不久前才剛看到阿仁局長室發布「正義哥與英勇哥的交響曲」影像，親身體會台南市民的熱情，警員何孟霖表示，「真的以當台南的警察為榮」。

永康分局長戴崇贒表示，永康員警年輕有衝勁，緝毒能量強，因此毒品績效良好，已立即獎勵這2名優秀員警。另也非常感謝市民熱心的伸出援手，當警察的靠山，減少員警可能受到的傷害。

(中時 )