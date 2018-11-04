台北》大巨蛋爭議解方 丁守中主張續建 姚文智提解約變公園

候選人丁守中出席。（方濬哲攝）

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候選人姚文智出席。（方濬哲攝）
候選人李錫錕出席。（方濬哲攝）
候選人吳萼洋出席。（方濬哲攝）

大巨蛋勒令停工超過3年，成為市長柯文哲連任最大罩門，今首場台北市長電視辯論會，丁守中主張2個月內總體檢，2年內讓大巨蛋蓋好：姚文智則提出與遠雄解約，並把巨蛋變成公園；李錫錕提出借鏡新加坡經驗，把大巨蛋改成室內植物園，帶動周邊觀光商機；吳蕚洋認為，應先找團隊研究效益後再決定大巨蛋去留。

丁守中指出，柯文哲讓大巨蛋完蛋，他認為，台北需要巨蛋，拖了四年柯無法解決巨蛋問題，若他當選，上任2個月內請專家體檢，該改、該修請廠商2年內完成；丁保證，大巨蛋可以開演唱會，容留人數問題可以透過限制進場人數解決，絕對不會像柯擺爛。

吳蕚洋認為，大巨蛋是心中最大的痛，柯剛上任不懂法律還擺高姿態，導致現在騎虎難下，若當選市長將找團隊研究分析決定大巨蛋去留，若效益太差、成本高，拆掉也無所謂，若效益好就續蓋。

李錫錕也批柯文哲讓大巨蛋完蛋，李錫錕說，大巨蛋問題不難解決，他主張大巨蛋改為室內植物園，讓世界各地觀光客慕名而來，並成為教學觀摩及親子活動場域，把大巨蛋成為金雞母。

姚文智認為李錫錕提案很有創意，但經營困難，丁續建大巨蛋只是繼續拖下去。姚說，若當選市長會立刻跟遠雄解約，因此合約牽涉不法，不解約怎麼實現社會公平正義，他已經找好律師團跟遠雄打官司，即便要支付違約成本，唯有市府接管才能解決問題，並把巨蛋變成公園，帶動東區發展。

(中時 )

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