台北》柯P缺席首場台北市長辯論 慘淪4名對手狂轟對象

台北市長柯文哲。（圖／本報資料照，趙雙傑攝）

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首都之戰逼近，台北市長候選人首場辯論會今登場，除了台北市長柯文哲獨缺席，其餘4名候選人均參與，媒體提問階段談到柯文哲決策與領導的強弱項，4人火力全開，狂轟柯P只會做秀、政策搖擺，遇到事情只會推諉卸責，4年來給市民做了最壞示範。

民進黨候選人姚文智痛批，柯文哲說要改變政治文化、實現公義社會，有哪一項做到，拿年金改革來說，柯文哲要找5萬個工作機會給軍公教退休人員，還聲援婦聯會，稱過去就過去了，根本是哪裡有票往哪鑽。且柯的市政重大建設都跳票，還520億元還不是靠稅入超收，他認為柯文哲沒有核心價值，留給人民最錯誤的示範。

國民黨候選人丁守中說，柯文哲很會做秀、但不會做事，他政策搖擺，變來變去，這樣的市長怎能帶市民進步發展？他酸柯P反悔的速度最快，割稻尾時稱是自己功勞，出事就推給前朝，柯會搞笑、搞怪，丁守中則會把事情搞定，他還諷刺說，這次一定要讓柯文哲落選，讓柯去選總統，去分民進黨的票。

無黨籍候選人李錫錕則強調，柯文哲延續了已故藝人豬哥亮的人格，他言行前後不一，遇到事情推諉卸責，柯的領導風格讓很多人搖頭嘆息，市民深深感到丟臉，很多人跟他抱怨，人民不是這樣被示範的，柯的缺點讓市民不能容忍，若他還打算選總統，「我只能說：唉」。

另名無黨籍候選人吳蕚洋也說，柯文哲市政無建樹，但最大問題是他欠缺慈悲跟智慧，行政能力不足，從器官活摘事件可知柯道德感不足，一日幕僚影片造神，但他天天6點半出門忙到晚上10點多，表示他不懂得分工，行政能力嚴重不足，他說心存善念，卻不願發重陽敬老金，他引用恐子的話送給柯，「言不及義，好行小慧，難矣哉！」

(中時 )

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