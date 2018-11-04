不易刺激北韓 美韓海軍陸戰隊聯演明重啟

2018年11月04日 15:21 旺報 呂佳蓉

據韓聯社報導，美韓海軍陸戰隊從明日開始，將在廣尚北道浦項地區進行為期2周的多兵種聯合演習（KMEP）。報導指出，美韓原定於今年12月進行的警戒王牌（Vigilant ACE）聯合空中演習被擱置，但海軍陸戰隊聯演得到重啟，是因為該兩項演習的規模不同。警戒王牌動用美國隱形戰機等韓美數百架飛機的大規模聯演，很有可能刺激到朝鮮，但美韓海軍陸戰隊演習低調規模小，不易刺激北韓，韓軍計畫不按照慣例向媒體公開演習場面。

南韓海軍陸戰隊和駐紮沖繩的美國第3海軍機動隊兵力將參加此次聯演，參演規模約500人，登陸突擊裝甲車（KAAV）等裝備將參加演習。韓美海軍陸戰隊聯演自今年5月後暫停至今，為半島無核化與建立永久和平機制的外交努力提供軍事方面的配合。

美韓軍方原計劃於2017年10月至2018年9月共進行19次海軍陸戰隊聯演，今年6月韓美宣佈暫停海軍陸戰隊聯演後，有8次演習被取消，只進行了11次演習。韓國海軍陸戰隊一負責人表示，根據韓美商定的年度計畫，今年11月起實施海軍陸戰隊聯演，該演習是保持聯合防衛態勢的年度例行戰術大隊訓練。

另外，韓美軍方將於本月決定是否如期進行定于明年的關鍵決斷和鷂鷹演習。韓國國防部長官鄭景鬥當地時間上月31日在與美國防長馬蒂斯開會後介紹，雙方將於12月1日之前商定日後的演習方向。

(旺報 )