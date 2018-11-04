救國團批黨產會：刁難動支救災補助金

2018年11月04日 15:30 旺報 簡立欣

823南部水災，救國團8月27日緊急向黨產會申請動用80萬元急難扶助金，黨產會遲至9月5日才函准動支，除了審查過程延宕，還不斷要求提供各種資料補件說明，甚至在開庭時公開表示「只是審查幾天而已」、「災民也不差這一點救助金」，還有黨產委員於特定媒體表示救國團應該提出「更血淋淋的案例」，救國團痛批黨產會毫無同情憐憫之心。

救國團4日發布新聞稿表示，8月23日南部水災，救國團第一時間到現場協助，緊接著向黨產會申請動用80萬元的急難扶助金，黨產會遲至10天後才同意，審查過程延宕且不斷要求提供各種資料補件說明，「在緊急救災工作上，根本不是秉持救人如救火的心態。」

救國團表示，在黨產條例設計下，黨產會對救國團任何活動要事前審查是事實，但823南部大水救災款要10日才核准同意，試問人命可以等10天嗎？對照黨產會所謂「早在9月4日第49次委員會就先同意救國團動支愛心急難扶助基金」的說法，哪裡有謠言終結可言？

救國團痛批，日前行政院政務委員唐鳳才呼籲比起防止假新聞，「政府自己不要造謠」更重要，黨產會有沒有延宕救國團發放急難扶助金，可受公評，請黨產會停止用政治與造謠處理此事，勇敢面對自己的行為。

救國團說，自從黨產會違法作成認定救國團為附隨組織的處分後，救國團每一項公益活動，包含「一般公益活動」、「離島民眾醫療權益」等，都必須黨產會同意後才能辦理；連邀請國內外法律學者辦理公開活動，都因為黨產會有不同意見，以分次表達的方式刻意拖延，導致根本無法如期舉辦。

更離譜的是，以大專學生為對象的暑期青年菁英活動領袖營活動，早已與地方政府合作舉辦多年，黨產會卻對非屬民進黨執政的縣市，不斷去函要求說明內容，顯然是以「政治立場決定從嚴或從寬」的審查標準。

救國團說，表面上救國團目前只有財產權受限制，實際上卻已喪失結社自由的自主權，連團體表現自由也被事前審查。黨產會未經正當法律程序，亦不區分團體性質、活動內容與規模，即以行政處分侵害人民的財產權、結社自由，如果這不是違憲，什麼才是違憲？

(旺報 )