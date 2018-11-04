高雄》里長候選人激似韓國瑜 合體看板掛這裡…網笑吐

2018年11月04日 15:25 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

高雄市選情白熱化，國民黨參選人韓國瑜人氣襲捲港都，議員及里長候選人紛紛高掛與韓國瑜合體看板，拉抬人氣。高雄左營區福山里長參選人葉德龍不僅「撞臉」韓國瑜，2人的合體看板還恰巧高掛理髮店上方，再度掀起網友討論「宣傳很夠力！」

韓國瑜空降被視為綠營鐵票倉的高雄，憑著辯才無礙的口才，豪爽的處事風格，在高雄選出一片氣勢，這股「韓式效應」外溢到北部地區，國民黨各地候選人搶著與韓國瑜同台，跟著掛起與韓國瑜合體的宣傳照。

高雄左營區福山里長參選人葉德龍日前找韓國瑜拍宣傳照，葉德龍與韓國瑜不僅同樣都是「頂上無毛」的髮型，臉型、眉型到五官也相當雷同，2人肩並肩站在一起，乍看之下宛如雙胞胎。

巧合的是，2人看板高掛在理髮店上方，看板下的招牌大打「理髮99元」，讓人看了不禁莞爾一笑，網友笑稱「這選舉宣傳照，跟樓下店家的帆布廣告也太搭了」。

照片被張貼到《爆廢公社》公開版，網友紛紛直呼「看來是專業的，理的非常乾淨」、「哈哈哈，這宣傳笑果很夠」、「我不趕進去理髮，我怕跟廣告招牌一樣」、「太貴了，光頭理髮也要99」、「老闆會問現在都流行韓國瑜髮型 要不要也跟上潮流一下」、「聯合競選總部嗎」。

(中時電子報)