全球青年趨勢：對政治冷感 關心工作及經濟

2018年11月04日 15:28 中時 林志成

教育部青年署舉辦的「2018全球青年趨勢論壇」今天落幕，來自19國的300名青年代表們，共同就「全球都是我的辦公室」、「全球壯遊」及「全球發聲」等三大議題，發表跨國的「青年的未來宣言」。與會台灣學生發現，各國青年對政治似乎都很冷感，認為投票不能改變什麼，大家更關心工作或創新、創意的議題。

「2018全球青年趨勢論壇」在台北王朝酒店舉辦，有來自澳洲、加拿大、德國、瓜地馬拉、印尼、愛爾蘭、以色列、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、俄羅斯、瑞典、泰國、英國、美國、越南及台灣等19國的300位青年代表與會。

經過兩天的討論與交流，各國青年代表提出「青年的未來宣言」，「在全球都是我的辦公室」議題方面，主張尋求政府支持，推動工作機會或交換計畫；在「全球壯遊」方面，主張再造「gap year（空檔年）」品牌；在「全球發聲」方面，主張突破原有限制並持續達成目標。

這次論壇最年輕的參加者、彰化高中學生林宗洧表示，從這兩天的討論中，他發現許多國家青年都面臨相同的問題，譬如瓜地馬拉的青年就說，他們在國內沒有工作機會，因此非常多的青年都到國外就業；台灣現在也出現類似狀況。

「各國青年似乎對政治都冷感」林宗洧表示，日本的青年表示投票不能改變什麼，因此他們投票意願不高；越南的青年則是沒有太多機會參與政治，因此對政治不熱中。

林宗洧說，各國青年關心的議題很接近，那就是經濟議題，大家都在意未來的工作及生活，不少人分享創新及創意的經驗，希望在未來職涯有機會因此發光。

在今天下午的閉幕典禮中，教育部長葉俊榮致詞時表示，蔡英文總統於2017年終記者會上提出牛津辭典2017年度的代表字「Youthquake」（青年震撼），揭示了年輕人的行動或影響力已開始對世界引起重大文化、政治或社會上的變化，勉勵各國青年不要忽視自己的力量，應勇於提出創新提案，改變社會，撼動世界。

在閉幕典禮上，更以「青年 承諾未來」為發想，由19國青年在代表在論壇主題雲朵上簽下自己的大名，以簽署共同的未來宣言，並承諾進一步實踐宣言內容。葉俊榮也將「未來摩天輪」的時間軸轉至2019，不僅跟與會青年們相約明年全球青年趨勢論壇再次相見，也是各國青年們預約未來實現宣言的實質行動與成果。

(中時 )