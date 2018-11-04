新北》侯友宜瑞芳輔選 再批「觀塘換深澳」是政治算計

2018年11月04日 15:44 中時 張穎齊

國民黨新北市長候選人侯友宜今（4）日上午前往瑞芳參加議員候選人李仁林的競選總部成立大會。侯友宜除了感謝李仁林以及瑞芳、雙溪、平溪以及貢寮的市民，一同站出來反對深澳燃煤電廠，他也再度痛批「觀塘換深澳」是政治算計，這樣的態度「對台灣人不公平」。

侯友宜表示，深澳燃煤電廠對生態、人民健康的破壞全世界都知道，全世界都在反對，只有台灣2025年還要蓋，所以他帶頭跟人民的力量「站作伙」，最後終於改變了中央這樣錯誤的政策，這個過程中李仁林的宣傳車也在地方四處放送「反對深澳燃煤電廠」，功不可沒。

侯友宜提到，瑞平雙貢以及新北市的東北角，是觀光休閒產業資源相當豐沛的地方，但整體的發展與新北市都會區的差異性比較高，因此在成功阻擋深澳燃煤電廠後，首要推動在地觀光休閒產業，同時加強分級醫療、動健康、老人共餐以及日間照護關懷據點。

侯說，他要用有豐富海洋生物的沿海線，搭配象鼻岩、酋長岩等行程規畫一條「青春山海線」，鼓勵民眾透過轉乘電動車到各個據點觀光旅遊，並利用手機APP推出「名人說故事」，讓在地名人介紹在地故事，並且轉型沿海低度利用的漁港，把漁港變成沿海線最美麗的據點。

他指出，瑞芳光是靠一間瑞芳醫院要照顧所有的長輩一定不足，未來一定要落實分級醫療，透過里民活動中心的巡迴醫療服務、衛生所、藥局，甚至是遠距視訊看診的方式協助長者拿藥、轉診，讓老人家可以即時得到幫忙，對於老人家的照顧「絕對不能潦草」。

侯並強調，世界衛生組織以及行政院都隨著世界的潮流在改變觀念，顧真牙的效益絕對比補助換假牙還要高，牙齒一定要把真的先顧好，真的不行才要拔牙，且現在新北市也有對中低收入戶補助假牙，對於長者的照顧一定要很務實。

「顧真的比換假的重要！」侯表示，未來一定用這樣的精神把長輩的身體顧好，這也是他要推動健康以及觀光休閒產業的原因，只要長輩多運動讓身體健康，觀光休閒產業讓經濟活絡，瑞芳的老人就可以「四處去𨑨迌」。

隨後，侯友宜也轉往瑞芳美食廣場、中正路市場、瑞芳第一市場掃街拜票，沿途民眾都熱情比出「勝利V」的手勢，象徵2號勝利，結束拜票行程後，他接著前往四腳亭吉安宮參拜。

(中時 )