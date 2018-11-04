新竹》十八尖山後花園 不分選區拜票1級戰區

尋求連任的新竹市議員候選人曾資程4日在十八尖山舉辦「快閃8號戰舞」活動，現場經過的民眾都覺得很新鮮，給予支持回應並合影。（陳育賢攝）

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尋求連任的新竹市議員候選人曾資程（右）4日在十八尖山舉辦「快閃8號戰舞」活動，現場經過的民眾都覺得很新鮮，給予支持回應並加入甩肉行列。（陳育賢攝）
新竹市東區市議員候選人曾資程（右）與劉聲正（左）平時都愛跑步健身，常以跑步聆聽居民議言與需求，中為市長林智堅。（陳育賢攝）

新竹市十八尖山長久以來因地勢不高不低，小丘陵的山坡成為新竹市人的後花園，不論是健走、爬山都是新竹市民的最愛，到了假日更是人潮不斷，因此十八尖山也成候選人最佳拜票地點，尤其來此健身的人是6個選區都有，因此，候選人都不會放過任何可在此固票的機會。

下屆新竹市東區議員選舉熱鬧滾滾，23搶12是未演先轟動，尋求3連任的民進黨籍候選人曾資程因十八尖山就在其選區內，更是要加強鞏固。

愛健身、長跑的曾資程說，他平時就經常到十八尖山跑步，4日更是趁著選前所剩不多的假日，一早即帶領服務團隊到十八尖山向市民朋友們拜票，更舉辦「快閃8號戰舞」活動，現場經過的民眾都覺得很新鮮，給予支持回應，並紛紛停下腳步一起跳舞甩肉，現場超過50位朋友們共同快閃戰舞健康動一動。

曾資程表示，面對繁忙的工務，他除了喜歡抽空到十八尖山運動，也會在遇到工作瓶頸時，到十八尖山跑一跑，呼吸新鮮空氣，讓自己的思緒更加的清晰，有助於增進工作效率。

也因為曾資程常出現在十八尖山，甚至有跑友會在十八尖山期待與他相遇，直接提出市政建言，讓民眾的聲音進入市議會。

曾資程過去也因為喜愛跑步，多次與尋求連任的議員候選人劉聲正從關東橋一路跑到市議會上班，途中則是迂迴前進並特別繞進關東、水源等傳統市場，除了親近選民，也聽取居民需求與建言，讓跑步成最佳的拜票「工具」。

(中時 )

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