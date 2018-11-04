抗流感！揭 10種增強免疫力食物 這樣做還能防癌

2018年11月04日 15:36 中時電子報 戴安瑋

優格。（圖片來源：shutterstock）

大蒜。(圖/達志影像)

秋冬是流感季節，衛福部籲民眾快施打疫苗、多洗手、增強免疫力，但如何增強免疫系統，專家列出十大含有豐富營養成分的食物，包括優格、燕麥及大麥、大蒜、貝類、雞湯、茶、番薯、甜椒、蛋及菇類等，這些均可增強身體抵禦有害病原體的能力。其中大蒜可防癌。

《元氣網》報導，永遠不要低估飲食的力量，增強免疫的食物可以創造奇蹟，特別是在寒冷的月份。另，根據美國《預防雜誌（Prevention）》，無糖無添加優格含益生菌，能幫助腸道遠離有害菌侵襲；燕麥及大麥含β-葡聚醣，具抗菌和抗氧化能力，比紫錐花更有效。

大蒜含活性成分大蒜素，可抵抗感染和細菌。一項英國研究，研究人員給了146人安慰劑或大蒜萃取物，12周後，大蒜組患感冒的可能性減少了2/3。其有研究顯示，每周吃超過六瓣大蒜愛好者，結腸直腸癌發生率降低30%，胃癌發生率降低50%。

貝類含豐富的硒，牡蠣、蛤蜊等有助於白血球產生細胞激素，刺激身體組織製造其他物質以增加免疫力，進一步將流感病毒排出體外；雞肉在烹調過程中，會釋放的半胺基酸，在化學上類似於支氣管炎藥物乙酰半胱胺酸。鹹肉湯像咳嗽藥一樣，能保持粘液稀薄。

哈佛一項研究中，持續兩周、每天喝5杯紅茶的人，血液中抗病毒干擾素比喝安慰劑熱飲的人多10倍，綠茶也同樣有效；皮膚是抵禦細菌病毒的第一線要塞，皮膚需維生素A，讓維生素A進入飲食的最佳方法之一是含有β-胡蘿蔔素的食物，如番薯、胡蘿蔔、南瓜。

研究顯示，補充C可以幫助避免呼吸道感染或減緩症狀，柑橘類水果當然很好，但甜椒、奇異果、花椰菜效果更強大；缺乏維生素D會增加上呼吸道感染機會。除了曬太陽，富含維生素D的食物，如雞蛋，可以幫助補足每日攝取量；菇類能增強白血球數量與活性，使它們更具抵禦外敵的力量。香菇、舞菇、靈芝都有不錯的效果。

(中時電子報)