高中生傘插湯匙桶 屢勸不聽更嗆「校方會告你」

高中生把沾滿雨水的傘插在湯匙桶。(翻攝自爆料公社)

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中時電子報

「教育不能等!」一名網友氣憤的在臉書知名社團「爆料公社」上發文表示，一名高中生把用過的傘放在湯匙桶內，讓乾淨的湯匙都髒掉了，網友好心提醒，卻還被理直氣壯的無事，讓他氣憤po網發文。

這名網友表示，日前他在某知名連鎖餐廳用餐時，看見一名高中生，把沾滿雨水、用過的雨傘放在湯匙桶內，讓其他沒有用過的湯匙沾滿了骯髒的雨水。網友看到後，好心的出聲制止高中生的行為，沒想到卻被高中生理直氣壯反駁，最後只好請店員出面制止他，這名高中生才把傘收起來。

被店員出聲制止後，高中生才把傘放在桌上(翻攝自爆料公社)

事後，網友把高中生誇張的行徑發上網，表示「XX高中是名校，學生素質怎麼會這樣呢?」並說高中生「臉還很不屑的覺得無所謂」，感嘆教育怎麼了。而高中生的朋友更囂張的私訊原po，稱原PO的行為損毀校譽，叫他道歉，不然「校方會告你」，讓原PO氣憤表示「歡迎你來提告!」。

Po文一出，網友紛紛留言「不意外，看好多這種小屁孩」、「這跟學校沒關係吧！跟父母的遺傳基因關係比較大吧」，也有人逗趣表示「孩子很乖，是湯匙桶交壞的」，但也有網友認為發文的人太小題大作，說「這是學生個人素養與家教，跟學校無關吧」。

(中時電子報)

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