50位舞者獻藝 詮釋日本舞踊之美

2018年11月04日 15:50 中時 馮惠宜

瑞秀分會是由王秀娟（右）創立，她致力推廣日本舞踊十餘年，學生遍及全台。（馮惠宜攝）

中華民國日本舞踊舞蹈研究協會之瑞秀分會4日在台中市屯區藝文中心舉辦「瑞秀之舞-2018」，邀集50名舞者著傳統藝伎和服，以及白妝、頭套登場，完整呈現日本舞踊優雅之美，也讓在場欣賞的觀眾，體驗日本傳統舞蹈的博大精深。

這也是中華民國日本舞踊舞蹈研究協會之瑞秀分會成立3年來首次師生聯合公演，瑞秀分會是由王秀娟創立，學日本舞踊舞蹈23年，在取得多個日本舞教學資格後，先後在台北及台中開班授徒，致力推廣日本舞踊十餘年，學生遍及全台。

在4日登場的師生聯合公演中王秀娟親自粉墨登場外，遍及全台學生超過50人都將共襄盛舉

，陣容龐大。為了完整呈現日本舞踊精髓，王秀娟採用日本傳統頭套與服裝道具，為舞者打理日本傳統古典裝扮，包括難得一見的傳統白妝扮相，那是在臉上抹上白色濃妝，由於不見喜怒哀樂表情，全憑細膩肢體語言詮釋舞藝，只有資深舞者能勝任演出。

另一個吸睛嬌點，是此次演出的服裝很講究，套套華麗精緻和服，材質配飾都屬上成，尤其是懸落飄逸的長款腰帶，長達數公尺，既長且重，光是紮束都要大費周章，經本地著付穿衣人員全套打理，完美正統呈現，也讓觀眾大飽眼福，並對日本文化之美有更深層認識。

(中時 )