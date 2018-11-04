花博開幕晚會系列活動登場 石虎見面會、國內外表演團輪番上陣

台中世界花卉博覽會3日開幕，晚會系列活動接續登場！（陳世宗翻攝）

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台中世界花卉博覽會3日開幕，並連續3天在水湳智慧城中央公園(凱旋路與凱旋七路交叉口或凱旋路與河南路口往北600公尺)舉辦開幕晚會系列活動，打造超過100公尺寬、20公尺高的繽紛巨型舞台；昨日晚會演出吸引超過3萬觀眾參與，場面浩大。

今日晚會系列活動接續登場，安排石虎家族見面會，讓民眾與吉祥物成員合影留念，還有包括九天民俗技藝團、西班牙佛朗明哥舞團、紐西蘭毛利傳統舞蹈團等國內外團隊的精彩演出，敬請期待。

市府指出，今日石虎見面會有2個時段，分別為14:00至14:30、17:00至17:30，將由石虎家族虎爸、虎媽、樂虎姐姐、來虎弟弟，以及鄰居老馬歐米馬，帶來精彩舞蹈表演，並安排花博猜謎與民眾互動，現場還能和吉祥物成員合影留念。

另外，15:00至15:30有新民高中樂儀旗隊演出，結合帥氣操槍、輕盈的舞步、朝氣蓬勃的鼓號，展現青年學子奔放的生命力；16:00至16:30安排威勁龍獅武術戰鼓團演出《龍騰獅躍 旗鼓威揚》，展現傳統文化。

19:00至19:40由九天民俗技藝團帶來《廟會劇場》演出，透過戰鼓、家將及神偶藝陣等節目，呈現台灣傳統民俗文化藝術盛宴；19:40至20:20由西班牙佛朗明哥舞團帶來《在海之間》，透過17名舞者演藝大海的各種樣貌；20:20至21:00則由紐西蘭毛利傳統舞蹈團演出《毛利傳統表演藝術》，透過舞蹈表演呈現毛利傳說。更多活動相關資訊請上網站 https://bit.ly/2PsAZiY 查詢。

(中時 )

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