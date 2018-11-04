陸駐美公使：美打台灣牌 動搖中美關係

2018年11月04日 15:54 旺報 呂佳蓉

大陸駐美公使徐學淵近來表示，美國如果試圖通過打「台灣牌」來進一步遏制中國，只會動搖中美關係的根本，失信於中國人民，陷中美關係於不寧，陷台海地區於動盪。在事關中國主權和領土完整的問題上，陸方不會妥協退讓，必堅定維護利益。

徐學淵近來出席全美中國和平統一促進會聯合會主辦的2018年會暨「華盛頓促統論壇」時進行致詞，並做出對台灣問題的三表態，分別為台灣問題是中華民族歷史上的「痛」、台灣問題是中美關係中的「結」，與台灣問題的「解」掌握在兩岸中國人手中，兩岸關係的前景和出路最終要由兩岸同胞來決定。

徐學淵說，一百多年前中華民族國力孱弱，讓台灣被外敵侵佔，這是中華民族歷史上最慘痛的一頁。二戰結束後台灣歸還中國，但又因為內戰導致台灣長期與大陸處於分離狀態。大陸與台灣之間隔著一道海峽，但是兩者是打斷骨頭連著筋的命運共同體。

徐學淵指出，美國出於自身戰略考量，持續介入台灣問題，成為影響中國統一的最大外部因素。1970年代中美兩國領導人以非凡的政治勇氣和智慧，妥善處理台灣問題，克服了中美關係正常化的最大政治障礙，實現中美建交。

徐學淵表示，中華民族幾千年歷史上，捍衛民族的根本利益是民族大義永恆的核心意涵。不管經歷多少風雨，兩岸同胞骨肉天親、血濃於水的紐帶是割不斷的，兩岸同胞對美好明天的共同追求和嚮往是任何人都無法阻擋的。在中華民族偉大復興的征程中，台灣同胞不應該，也一定不會缺席。

徐學淵也批評民進黨政府拒絕承認「九二共識」，破壞兩岸關係政治基礎，阻撓和限制兩岸交流合作，但這些都不能阻止民心所向。最近多個台灣民調顯示，在台灣認同自己是中國人的比例逐步上升，已接近70%。而主張未來兩岸應該走向統一的比例也在不斷增長。

(旺報 )