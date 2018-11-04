花蓮》韓流襲捲後山 本人沒來合照看板也行？

2018年11月04日 15:53 中時 許家寧

韓國瑜距離上次來花蓮已近一年半，縣黨部坦言「韓流」熱，選前韓應無暇來到花蓮為黨籍候選人站台。（資料照，許家寧攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「韓流」襲捲全台，雖然選戰迄今韓本人沒來過後山花蓮，尋求「六連霸」議員謝國榮已經高掛與韓國瑜「合體」選舉看板，大打韓流牌；謝國榮說，政治惡鬥讓花蓮觀光一落千丈，希望藉韓流旋風加持，讓花蓮與高雄一起拚經濟、發大財。

花蓮縣議員謝國榮與花蓮市民代表女兒謝宜萱，1日在花蓮市成立聯合競選總部，除了「柱柱姊」洪秀柱站台力挺，謝國榮更掛起韓國瑜「推薦」看板，成為後山第一個搶先跟韓國瑜同框的看板，不但超級吸睛，還成功凝聚藍營老伯伯喊讚，高呼「支持韓國瑜、謝國榮凍蒜」。

出身黃復興黨部的謝國榮為5連霸議員，女兒謝宜萱也連任2屆市代。謝國榮說，韓流在全台造成轟動，這股熱潮也吹到後山，父女透過聯繫，獲得韓國瑜競選團隊同意使用，他表示，自己選情告急，希望藉由韓總目前唯一推薦，凝聚支持者，帶動藍營士氣。

謝國榮說，韓國瑜其實與花蓮頗有淵源，除了當兵在花蓮服役，也曾經在花蓮師院職過教鞭，在擔任台北農產運銷公司總經理任內與吉安鄉、壽豐鄉農會產銷合作密切，在花蓮有很多好朋友，許多眷村鄉親還是希望可以看到他本人來花蓮站台。

距離韓國瑜上次造訪花蓮，已經是去年5月韓參選國民黨主席，花蓮縣黨部表示，上月底韓至宜蘭為黨籍縣長候選人林姿妙站台，可以說是韓流最接近花蓮的一次，由於因為韓的行程滿檔、加上東部交通偏遠，選前應無暇至花蓮站台，但黨部仍持續爭取中。

(中時 )