台南》劉寶傑談韓流不可以 他嗆：以前馬英九卻隨你罵到飽

新北市長朱立倫到台南助選，他說回到新營就像回到故鄉。(莊曜聰攝)

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中時電子報
/綜合報導、中時/
前總統馬英九南下替台南市長候選人高思博、議員蔡育輝助選，受到熱情民眾歡迎。(莊曜聰攝)

藍綠真的差很大！電視節目主持人劉寶傑在節目探討韓流現象，卻受到電視公司長官關切，因而取消近日到高雄直播韓國瑜的計畫，現在還傳出劉寶傑不滿，可能會約滿走人。對此，假日到台南輔選的新北市長朱立倫痛批民進黨，只會箝制言論自由，他說，以前馬英九當總統，根本就是隨你罵！

聯合報報導，朱立倫今(4)日南下新營，為台南市長國民黨候選人高思博站台，他火力全開批評民進黨執政爛，一天到晚不拚經濟，還箝制言論自由。

朱立倫要大家這幾天小心點，因為國安局日前才說要在臉書上蒐證，監看有沒有黑白講，尤其是辱罵總統蔡英文，這樣的說法實在太離譜。

朱立倫問台下鄉親，以前馬總統執政8年有這樣嗎？隨便你怎麼說？尊重言論自由，都沒事情。「以前馬英九當總統隨你罵！……」這事實再清楚不過。

對於網路熱議劉寶傑因節目頻頻討論「韓流」韓國瑜現象，而被公司高層關切，因此放假不上主持台，朱立倫說，這是在拚政治、反民主，這是台灣民主倒退。

網友也留言批綠營，「順我者昌，逆我者亡……劉寶傑就是實例」、「以前……馬英九隨你罵，現在……在野黨隨你宰！」、「綠營真的低估台灣其他人的智商！」

(中時電子報)

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