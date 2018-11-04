貿易戰打擊下的期中選舉！已表態華人更親民主黨

美籍華人在期中選舉的政黨傾向，可能還是投民主黨居多，比例大約在6:4左右。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

美中貿易戰正打得如火如荼，未來可能有很長一段時間，兩國關係將會進入波折期。而美國期中選舉下周即將展開。華裔美國人可能再次扮演關鍵角色，依照2016年投票的比例預測，華人選民較為親近民主黨，投票比例大約在6:4左右。

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目前亞裔美國人佔了全美人口的5.6%，其中華人比例為1.5%。但是這群華人對於華裔聚集的社區選舉影響很大。例如在紐約、加州、馬里蘭州等地，候選人都很重視華裔社區。雖然華人比例較小，但是在2016年的大選中，卻顯示出華人可以扮演關鍵的角色。

根據《金融時報》報導，參加馬里蘭州參議員選舉民主黨候選人提名的辛洪軍表示，這次期中選舉很有可能仍然由共和黨贏得所有選舉。因為自從最新的保守派大法官任命成功以後，美國政治就走入了保守時期。而且未來中美關係也可能走向一段很長的波折期。

辛洪軍認為中美關係的變化會影響所有華人的利益，因為中美友好，大家都好。中美交惡，所有人都會遭殃。

辛洪軍是美國全球創新聯盟主席，是一名美籍華人，已經住在美國15年了。他觀察到，今年美國華裔的選舉熱情比之前高，有很多華裔參選不同的職位。而他自己參選的動力則是因為看到華人社區的困境，有一種族裔危機感，希望能有人出頭參與社區治理。

但是報導依然認為，目前以全球整體而言，有一種走向右翼極端的傾向，這是大運動、大潮流的一個部分，因為巴西和德國都出現了同樣的情形。報導指出在2016年選舉中，原本華人傳統支持民主黨的局面發生了些微變化。但總體上，華人還是投民主黨居多，比例可能大約在6:4左右。而這次期中選舉，華人所投出的票數比例可能還是在這個範圍內。

(中時電子報)

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