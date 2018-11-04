高雄》陳其邁出席醫師節慶祝大會 韓國瑜臨時取消

2018年11月04日 16:22 中時 劉宥廷

高市醫師公會力挺陳其邁，也在慶祝醫師節大會上，呼籲會員票投陳其邁。(劉宥廷攝)

高市醫師公會慶祝醫師節大會，國民黨韓國瑜原本也要到場，但臨時取消行程，韓說，每個團體有他自己的考量，歡迎我們，就會去，如覺得不方便，就不會打擾；民進黨陳其邁則表示，他每年都會來，假如說韓要來跟大家熟悉認識是好事，希望韓能夠多認識高雄，韓第一次要來而沒有來，替韓感到比較遺憾。

韓國瑜團隊也發表聲明說，高雄市醫師節大會因上午行程延遲，來不及出席 ，也特別感謝副理事長賴聰宏透過立委陳宜民邀請韓國瑜，韓祝大會圓滿順利。陳宜民表示，韓國瑜一直沒有接到邀請函，為了避免困擾所以決定缺席，也感嘆有人刻意低調婉拒韓出席。

陳其邁受訪指出，韓國瑜先前提的120美金治癌說法，韓對於醫療恐怕不是那麼清楚，且隨便的天馬行空，覺得這是對醫界很不尊重，這是沒有醫療常識的講法；在國際醫療當中的重症醫療及醫療觀光是截然不同的，重症醫療與醫美、養身健檢混在一起，這是很不可思議的講法，所以癌症醫療掛牌價的講法，跟要增加500萬人口，其實都是非常荒謬的事情。

陳說，韓到現在都還沒有回答，怎麼樣能夠讓高雄在短時間內增加到一個桃園市的人口數量，韓到現在都還沒有說，所以應該要趕快來向大家說明，醫師公會也是一個很好場合，相信他們醫師公會的一些前輩，會來告訴韓，這件事情是很荒謬，沒有來到這是韓一個損失，更何況那種荒謬的政策主張，大概在醫師公會也會告訴韓答案，說韓到底是錯在哪裡。

(中時 )