澎湖馬拉松活動今開跑 13國千人跑者共襄盛舉

2018年11月04日 16:22 中時 李宜秦

第二屆菊島澎湖跨海馬拉松今日開跑，有來自13國、109位選手，與本國1222位選手共襄盛舉。 圖／交通部提供

第二屆菊島澎湖跨海馬拉松今日開跑，有來自13國、109位選手，與本國1222位選手共襄盛舉，馬拉松賽道路線沿經漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩、二崁古厝群聚、牛心山、跨海大橋等，順勢可達成推廣觀光目的。主辦單位提供多項優渥獎品，包括運動手錶、50吋電視機等，還有明年前往法國瓦訥馬拉松的參加權。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為推動澎湖秋冬運動觀光旅遊，今日在西嶼西臺遊客中心前舉行第二屆「2018菊島澎湖跨海馬拉松」，並結合石雕藝術家王標的「川流不息」作品，新增觀光趣味，象徵馬拉松活動年年不息。

馬拉松活動邀請交通部觀光局周永暉局長、澎湖縣議會陳雙全副議長、馬公市葉竹林市長、西嶼鄉許月里鄉長、前駐法大使呂慶龍大使、無任所大使紀政大使等嘉賓一同參與，這場賽事是交通部「秋瘋季」系列活動之一，也是世界最美麗海灣的壓軸活動。

周永暉說，期望能以「永續」精神籌備賽事，將菊島澎湖跨海馬打造成國際知名、年年舉辦的經典賽事。去年成功打造這一條全新規劃、「不折返、不繞圈」的賽道，此賽道今年更取得中華民國田徑協會之國際田徑總會「IAAF/AIMS 賽道認證」。

馬拉松賽道結合澎湖海洋特色與在地元素，推出多元創意補給與地方特色啦啦隊，參加馬拉松的同時，跑友也能親身體驗澎湖在地風光。主辦單位提供多項優渥獎品，包括garmin 運動手錶、飛利浦50吋電視機、法式料理、澎湖美食等，還提供明年前往法國瓦訥馬拉松的參加權。

(中時 )