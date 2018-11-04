結合實境遊戲 考古也可以很有趣

2018年11月04日 16:23 中時 劉秀芬

2018.11.04 台南市 ▲台南市文化資產管理處規畫寓教於樂的南瀛史前文化推廣教育活動。（芒果遊戲提供）

為了讓民眾認識台南史前時代的生活風貌，台南市文化資產管理處規畫結合知性導覽的實境遊戲，4日上午於台南考古中心隆田展示室、官田圖書館2樓學生活動中心舉辦「部落戰記」RPG角色扮演、分組競賽解謎闖關活動，參加的大小朋友都回味無窮。

繼前幾年的「阿奇出任務」、「愛麗絲重返仙境」、「地下謎航」後，今年活動「部落戰記」以台南史前文化及考古發掘工作為主題，分為導覽(勇士訓練)及角色扮演實境遊戲(部落大戰)二大部分。

報名參加學員先至台南考古中心隆田展示室參觀，認識先民生活及考古發掘工作，建立遊戲所需的知識，接著至官田圖書館2樓學生活動中心進行角色扮演實境解謎。活動採分組競賽模式，學員們必須挑戰多項關卡任務及謎題，及親自手作體驗，進而獲得足夠的資源挑戰大魔王。

台南市文化資產管理處表示，希望透過趣味的遊戲體驗，讓參加者重溫史前生活的風貌，引發對生活區域內之史前文化或考古發掘工作的興趣與探索，拉近史前文化與當代生活間的距離。

本次活動以國小中、高年級學童、親子、師生為主要對象，透過角色扮演實境遊戲，達寓教於樂的效果，帶領大家了解考古遺址並認同對文化資產保存價值。11日尚有2個梯次，每梯次30個名額，即日開始受理線上報名（活動報名網頁：https://www.accupass.com/event/1810160551532330110110）。

(中時 )