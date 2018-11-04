陳抗箭在弦上 漁民提26條改進意見

2018年11月04日 16:30 中時 游昇俯

漁民自救會提出26條漁業改進意見-1。（游昇俯翻拍）

漁民自救會提出26條漁業改進意見-2。（游昇俯翻拍）

漁民自救會提出26條漁業改進意見-3。（游昇俯翻拍）

漁民自救會提出26條漁業改進意見-4。（游昇俯翻拍）

漁民自救會提五大訴求。（游昇俯翻拍）

因不滿「遠洋漁業三法」罰金過高、政府護漁不力，上千漁民6日將北上前往農委會、立法院陳情抗議，但漁業署日前卻為此召開記者會，指責漁民「政治性操作」。對此，漁民怒批，漁業署愈是這樣貼標籤，愈是堅定漁民陳抗的意志。漁民自救會日前總結出五大訴求及26條漁業改進意見，「要一條一條與官員及立委好好談」。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，漁業署稱這次陳抗沒有業界龍頭參與，還不是因為地方漁民團體怕被秋後算帳，使得接受採訪者也不敢具名；並且，陳抗還需要什麼漁業龍頭，難道小規模的家計型漁業就不該被重視？

蔡寶興說，漁民支持打擊「非法、未報告及未受規範漁業（IUU）」，不反對管理，但主管單位不了解漁民需求、不探討漁民違規原因，只會將事情推給國際組織，漁業三法對非故意的違規採取重罰實為惡法，是漁民陳抗最大因素，政府應與漁民建立協調機制，降低罰鍰。

宜蘭縣漁民權益協會理事長吳逢玉也指出，海上作業沒有磅秤，回報漁獲量只能目測，但數量不符就被說是呈報不實，酒駕撞死人還可以3萬元交保，但漁民一有違規就要遭到重罰，輕者3萬、重者1200萬，漁業署簡直要讓漁民無法生存。

對於此次抗爭行動，漁民自救會持續收集漁民意見，近日整理出五大訴求及26條漁業改進意見。蔡寶興說，26條意見要一條一條跟政府好好談，決議如何，就白紙黑字寫下來。

五大訴求包括，對於漁業三法惡法應予修正；取消漁工逃脫6個月限制雇用之規定，以利漁船出港作業；維護主權，政府應派巡護艇強力護漁；漁業不可適用勞基法，應盡速訂定漁業專法；並且，因船位、電子漁獲回報故障，原需一個月內返港修復，不符漁業經營效益，亦建請改為作業完畢返港修復。

26條意見則清楚羅列要求政府維護沖之鳥礁、八重山、太平島等周邊海域漁權，降低遠洋漁業條例罰鍰金額，漁獲回報准予更正資料，以及捕鯊無割鰭棄身便不予處分等。

(中時 )