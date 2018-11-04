朱銘美術館辦瑜珈！美學＋健身！老外也瘋狂

朱銘美術館舉辦台灣首次國際性戶外大型瑜珈活動-「TAIWAN YOGA CARNIVAL 2018」。（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

樂活風盛行，瑜珈近年來成為許多人健身首選，一邊吐納，一邊吸養芬多精，然在美術館前辦大型瑜珈，兼顧美學與健康！為持續延燒台灣運動旅遊熱潮、創造台灣旅遊新賣點，交通部觀光局駐香港辦事處特別與香港運動旅遊專門旅行社-美和旅遊、中華航空公司及北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，於11月3日假朱銘美術館舉辦台灣首次國際性戶外大型瑜珈活動-「TAIWAN YOGA CARNIVAL 2018」，現場有超過600位來自港台瑜珈及運動愛好者共襄盛舉。

朱銘美術館依山傍海，景觀相當宜人。（本報系資料照）

瑜珈是健身行業中發展得最快的運動之一，全球有多達 2 億 5 千萬人練習瑜珈，而近年來瑜珈運動在香港愈趨盛行，每年在香港『中環海濱活動空間』也都會舉行大型的戶外瑜珈活動! 而台灣不論是郊野、海濱、高山甚或都市公園，都擁有更佳優質的活動空間，所以希望藉由此創新的活動，能夠讓更多港澳的朋友認識不同的台灣運動旅遊魅力！

野柳「女王頭」。（達志影像／shutterstock提供）

北海岸觀光資源豐富，每年舉行之萬金石馬拉松、金山蹦火音樂季及野柳石光夜訪女王等運動及夜間活動，皆吸引來自國內外遊客共襄盛舉，本次首次結合朱銘美術館夜間光雕及瑜珈運動，希望藉由瑜珈韻律舞動與光影藝術帶給港台旅客不一樣的北海岸夜間活動。

金山蹦火仔作業令人震撼。（新北市漁業處提供）

本次活動特別邀請香港國際瑜珈錦標賽冠軍，也是世界第一位得到瑜珈冠軍的媽媽-魏秋琪老師擔任總教練，為當天與會的瑜珈愛好者編排兩場次精彩的課程；此外，活動現場也設置多個台灣限定特產攤位，包括御珍果、台灣茶、金山烤地瓜，米詩堤地瓜泡芙，藷童謠等，晚上並安排難得的太極拱門光雕秀，讓參與活動的港台朋友享受了一場與台灣美麗風景、偉大藝術作品及地方特產的瑜珈饗宴！

(中時電子報)

朱銘美術館舉辦台灣首次國際性戶外大型瑜珈活動-「TAIWAN YOGA CARNIVAL 2018」。（北觀處提供）
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