ABL》夢想家IN全家！壘哥呼籲球迷進場助威

2018年11月04日 16:36 中時電子報 黃及人

夢想家總經理張憲銘(左一)、田壘、陳世念、李學林與全家便利商店ER本部林志清副本部長合影。(夢想家提供)

即將邁入東南亞職籃聯賽(ABL)第2季的寶島夢想家，4日找來「少俠」田壘、李學林及陳世念等當家球星召開記者會宣布，新球季主場門票將從5日起，在FamiTicket及FamiPort售票系統開賣，田壘說：「歡迎球迷進場助威！」

「很開心重新回到如此親切的環境打球，」預計12月8日主場開幕戰傷癒復出的田壘表示，「儘管我們陣容還需時間與比賽磨合，但我們很有信心贏球，先前跟SBL球隊打友誼賽，我們的表現也算出色，尤其是年輕隊友。」

當問到3名國家隊等級球星誰比較會當「黑臉」，田壘不加思索回答，「當然是世念，他比較適合扮黑臉，我跟學林就扮白臉，一旁努力指導年輕隊友更加進步。」一旁的陳世念隨即吐槽，「沒辦法呀，因為壘哥比較『假』，只好我來了。」

夢想家在新球季推出多項票種提供球迷選擇，一樓特區也改成可劃位區，5日中午12點開始到7日，搶先限時販售場邊VIP季票與一般季票，至於應援Tee套票、雙人套票、特區及全區座位票則在9日中午12點正式開賣。

夢想家在ABL第2季開幕戰，將於18日飛往新加坡客場遭遇騰飛之獅隊，新球季在彰化體育館主場的開幕戰，則是12月8日出戰香港東方，12月9日迎戰泰國莫諾吸血鬼，屆時將有機會重新目睹少俠打球風采，球迷別錯過了！

(中時電子報)