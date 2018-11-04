到好市多買到雷？她求問網友反遭狂打臉

2018年11月04日 16:37 中時電子報 戴安瑋

美式賣場好市多商品樣式多，俗又擱大碗，不過，有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文說，她才買的栗子，開封才3天就發霉，問大家有沒同樣狀況？此文一出，立刻引起網友熱議及打臉，紛說，栗子打開包裝後要冰冰箱，「沒放冰箱，一定都發霉」。

原po在《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，做了以上表示。她說，「前天才買的第三天就發霉了有版上有人同樣問題嗎？」她並po出二張照片，是Galil品牌的栗子，一張是栗子發霉，一張是在賣場櫃檯前，應在辦理退貨。

該篇po文引起網友熱議，多數網友打臉說，「要放冰箱」、「要放冷凍」、「沒放冰箱，一定都發霉」、「開了一定要冰，冰了最好1~2天要吃完，開了沒冰又放3天一定發霉」、「開封後，一定要放冷藏，兩天內趕緊吃掉」。

不過，也有網友說，「我也是開沒幾天就發霉了，不知道要放冰箱我也沒放」、「更慘的是我有 冷藏 但是 第三天拿出來吃卻發黴 他們的人員有說這一款產品退貨率很高都會有這個狀況 所以也不囉嗦直接退錢」。

另有網友說，「開了就快點解決掉，食物會發霉絕對是好事」、「沒有防腐劑當然會發霉，我都放冷凍」、「買了當場開起來檢查，因為曾經買到回家打開發霉的。檢查外包裝發現原來有破洞。如果開了吃不完放藏儘速吃完，不然就要冷凍，煮栗子雞不錯吃哦」。

(中時電子報)