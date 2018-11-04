男星張洛偍出演「演員版101」陸綜選秀節目《演員的品格》

2018年11月04日 16:55 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

大陸綜藝節目近年跟隨韓國吹起偶像選秀風，《創造101》和《偶像練習生》誕生出不少新秀與明星，如今再推出《演員的品格》最後8人將會演出一部偶像劇。台灣男星張洛偍也宣布參加選秀演出，預告在下週開始參加錄影，希望粉絲幫他加油與投票。

張洛偍在台灣出演過不少偶像劇，如今參加大陸演員選秀，爭取量身打造偶像劇。（圖／擷取自《演員的品格》微博）

《演員的品格》將找來60位新生代演員，進行為期三個月的練習與訓練，結合真人秀與偶像劇模式，最終選出8位優勝者，能主演量身打造的偶像劇，總共16集並由觀眾投票決定淘汰與獲勝者。先前傳出評審陣容有胡歌、迪麗熱巴、趙麗穎、馬天宇、易烊千璽、劉昊然等，但正確名單待播出揭曉。

張洛偍青春大男孩形象擁有不少粉絲。（圖／擷取自張洛偍臉書）

張洛偍以《飛魚高校生》嶄露頭角，隨後在《噗通噗通我愛你》、《三明治女孩的逆襲》都有精彩演出，如今他參加演員選秀節目，也在社群網站表示：「我很開心可以去上有關於演員的節目，畢竟自己就是想成為一名好演員，這個挑戰我其實壓力超大的，要面對其他參賽者大多是科班出身，或是在大陸已經有很多作品跟粉絲。但不管怎麼樣，我都會盡力做到最好，我相信過去一定能學習到非常多東西，希望你們能一直支持我幫我加油，有你們的支持我會更有力量去迎戰。」

(中時電子報)