男星張洛偍出演「演員版101」陸綜選秀節目《演員的品格》

男星張洛偍宣布參加大陸演員選秀節目《演員的品格》。（圖／擷取自張洛偍臉書）

友善列印
中時電子報
／台北報導

大陸綜藝節目近年跟隨韓國吹起偶像選秀風，《創造101》和《偶像練習生》誕生出不少新秀與明星，如今再推出《演員的品格》最後8人將會演出一部偶像劇。台灣男星張洛偍也宣布參加選秀演出，預告在下週開始參加錄影，希望粉絲幫他加油與投票。

張洛偍在台灣出演過不少偶像劇，如今參加大陸演員選秀，爭取量身打造偶像劇。（圖／擷取自《演員的品格》微博）

《演員的品格》將找來60位新生代演員，進行為期三個月的練習與訓練，結合真人秀與偶像劇模式，最終選出8位優勝者，能主演量身打造的偶像劇，總共16集並由觀眾投票決定淘汰與獲勝者。先前傳出評審陣容有胡歌、迪麗熱巴、趙麗穎、馬天宇、易烊千璽、劉昊然等，但正確名單待播出揭曉。

張洛偍青春大男孩形象擁有不少粉絲。（圖／擷取自張洛偍臉書）

張洛偍以《飛魚高校生》嶄露頭角，隨後在《噗通噗通我愛你》、《三明治女孩的逆襲》都有精彩演出，如今他參加演員選秀節目，也在社群網站表示：「我很開心可以去上有關於演員的節目，畢竟自己就是想成為一名好演員，這個挑戰我其實壓力超大的，要面對其他參賽者大多是科班出身，或是在大陸已經有很多作品跟粉絲。但不管怎麼樣，我都會盡力做到最好，我相信過去一定能學習到非常多東西，希望你們能一直支持我幫我加油，有你們的支持我會更有力量去迎戰。」

(中時電子報)

《女大》女星閃嫁240億海運小開 … 鬧家暴離婚才一個月 星女郎甜勾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。