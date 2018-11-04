最壞示範！ 為辨真假 遊客把動物園大鱷魚砸得頭破血流嬉笑拍照

遊客把動物園大鱷魚砸得頭破血流還嬉笑拍照，就為辨識牠是活的，園方已報警處理。（圖取自《廣州日報》）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

真的很可惡，假日全家到動物園遊玩，應該是和樂融融的親子畫面，但是有一家人帶著孩子逛動物園，卻是做出驚人之舉，用石塊猛砸一隻正在曬太陽大鱷魚，

鱷魚被他們砸得頭破血流，而理由更是離譜，竟然是為了看看這隻大鱷魚是真的？還是模型假鱷魚？為人父母在兒女面前，反做了最壞示範。

秋天來了，氣溫降低，據中國大陸《廣州日報》報導，廈門市中非世野野生動物園的東南亞最大鱷魚王趴著一動不動曬著溫暖的陽光，有遊客竟撿起石塊就往鱷魚身上砸，只為了看看鱷魚是活的真鱷魚還是假的鱷魚模型，把鱷魚砸得頭部皮破血流。

據報導，這隻受傷的大鱷魚是灣鱷，體形碩大無比，體長5.8米，體重2500斤，大得叫人看了就吃驚，目前保持亞洲體形最大的紀錄，是東南亞最大鱷魚王。

廈門市中非世野野生動物園徐總說，大灣鱷今年37歲，雄性，它的名字叫「小河」。日前假日一家大人小孩組成的家庭觀光團來到動物園，在鱷魚園區，這一家子見碩大的灣鱷「小河」趴著一動不動，懷疑「小河」可能是鱷魚模型，就撿起石塊扔在「小河」身上。

當他們見「小河」依然一動不動，這家人加大了力度，把石塊用力砸在「小河」身上，這時「小河」被砸疼了，終於動彈跳起來，於是這家人高興地嬉笑拍照。但是，緊接著，「小河」頭部開始流血了，這家人就快步離開了。

徐總說，這家人拿石塊砸鱷魚時，周邊的遊客十分反感，有遊客一直在勸說他們，但是這家人卻一意孤行不聽勸，見鱷魚流血就溜走了。徐總生氣地說：「這家人還帶著孩子，也不怕把孩子教壞了。」

事發後，中非世野野生動物園動物醫院盧院長緊急帶隊趕到現場，緊急排放鱷魚園水池的蓄水，給「小河」清洗消毒傷口。

盧院長介紹說，鱷魚是俗稱的冷血動物，當天廈門氣溫大幅降低，而「小河」本身就處在由夏入秋的適應調理階段，進食量銳減。盧院長說，由於「小河」新陳代謝減緩，這次受傷，傷口癒合將比炎熱乾燥時期慢得多；癒合慢，感染幾率就加大，療愈難度大大增加。目前只能24小時密切觀察，採用人工手段乾燥傷口，按時塗抹外用消炎藥。鱷魚園水池原本是兩天換水一次，現在要每天換水，保證水質清澈。

動物園方面得知大鱷魚遭惡意攻擊，隨即報警後確認灣鱷屬於瀕危野生動植物種，依照相關保護法律法規，這種蓄意傷害瀕危野生動物的行為已經構成違法，國家機關有權追究相關肇事遊客的法律責任。

(中時電子報)

笨賊夜闖工廠偷竊　卻只得手這三… 嘉義民宅出路驚見天坑 竟是政府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。