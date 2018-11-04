最壞示範！ 為辨真假 遊客把動物園大鱷魚砸得頭破血流嬉笑拍照

2018年11月04日 16:48 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

真的很可惡，假日全家到動物園遊玩，應該是和樂融融的親子畫面，但是有一家人帶著孩子逛動物園，卻是做出驚人之舉，用石塊猛砸一隻正在曬太陽大鱷魚，

鱷魚被他們砸得頭破血流，而理由更是離譜，竟然是為了看看這隻大鱷魚是真的？還是模型假鱷魚？為人父母在兒女面前，反做了最壞示範。

秋天來了，氣溫降低，據中國大陸《廣州日報》報導，廈門市中非世野野生動物園的東南亞最大鱷魚王趴著一動不動曬著溫暖的陽光，有遊客竟撿起石塊就往鱷魚身上砸，只為了看看鱷魚是活的真鱷魚還是假的鱷魚模型，把鱷魚砸得頭部皮破血流。

據報導，這隻受傷的大鱷魚是灣鱷，體形碩大無比，體長5.8米，體重2500斤，大得叫人看了就吃驚，目前保持亞洲體形最大的紀錄，是東南亞最大鱷魚王。

廈門市中非世野野生動物園徐總說，大灣鱷今年37歲，雄性，它的名字叫「小河」。日前假日一家大人小孩組成的家庭觀光團來到動物園，在鱷魚園區，這一家子見碩大的灣鱷「小河」趴著一動不動，懷疑「小河」可能是鱷魚模型，就撿起石塊扔在「小河」身上。

當他們見「小河」依然一動不動，這家人加大了力度，把石塊用力砸在「小河」身上，這時「小河」被砸疼了，終於動彈跳起來，於是這家人高興地嬉笑拍照。但是，緊接著，「小河」頭部開始流血了，這家人就快步離開了。

徐總說，這家人拿石塊砸鱷魚時，周邊的遊客十分反感，有遊客一直在勸說他們，但是這家人卻一意孤行不聽勸，見鱷魚流血就溜走了。徐總生氣地說：「這家人還帶著孩子，也不怕把孩子教壞了。」

事發後，中非世野野生動物園動物醫院盧院長緊急帶隊趕到現場，緊急排放鱷魚園水池的蓄水，給「小河」清洗消毒傷口。

盧院長介紹說，鱷魚是俗稱的冷血動物，當天廈門氣溫大幅降低，而「小河」本身就處在由夏入秋的適應調理階段，進食量銳減。盧院長說，由於「小河」新陳代謝減緩，這次受傷，傷口癒合將比炎熱乾燥時期慢得多；癒合慢，感染幾率就加大，療愈難度大大增加。目前只能24小時密切觀察，採用人工手段乾燥傷口，按時塗抹外用消炎藥。鱷魚園水池原本是兩天換水一次，現在要每天換水，保證水質清澈。

動物園方面得知大鱷魚遭惡意攻擊，隨即報警後確認灣鱷屬於瀕危野生動植物種，依照相關保護法律法規，這種蓄意傷害瀕危野生動物的行為已經構成違法，國家機關有權追究相關肇事遊客的法律責任。

(中時電子報)