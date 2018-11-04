苗栗》搶攻年輕選票 徐耀昌創上萬工作機會

2018年11月04日 16:52 中時 何冠嫻

競選連任的苗栗縣長徐耀昌（前排右五）以節能減碳方式，帶領各候選人騎乘UBike繞行市區。（何冠嫻攝）

力求連任的苗栗縣長徐耀昌競選總部，4日舉辦親子公益園遊會，安排許多點心攤位、充氣跳跳床等，沖淡選舉緊張氣氛。（何冠嫻攝）

園遊會邀請民眾順手做公益，以發票兌換活動餐券與體驗券，一起發揮愛心，打造歡愉的周末。（何冠嫻攝）

力求連任的苗栗縣長徐耀昌（前排右五），以母雞帶小雞之姿，向台下支持者喊話，一起支持國民黨，承諾將共同打造幸福苗栗。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌競選連任，4日在競選總部空地舉辦親子公益園遊會，吸引許多年輕人與親子共襄盛舉，青年後援會也為感謝徐建置YouBike，讓學生方便通勤等，召集青年騎乘UBike繞行市區競選。徐耀昌更強調，目前預計有兩家科技公司進駐苗栗，屆時將提供上萬個工作機會，讓青年不必離鄉背井工作。

徐耀昌競選總部4日舉辦親子公益園遊會，沖淡選舉緊張氣氛，安排許多點心攤位、充氣跳跳床、彈珠遊戲以及空氣火箭DIY體驗，讓孩子在家長的陪同下，一起歡度美好的周末。園遊會除了增近親子互動與情感外，更邀請民眾順手做公益，以發票兌換活動餐券與體驗券，一起發揮愛心。

徐耀昌表示，任內致力營造親子寓教於樂空間，未來更要在各鄉鎮打造親子館，結合當地特色，規畫優良的親子空間。他還預告，台灣積體電路製造公司與力晶科技公司將在竹南與銅鑼設廠，投資超過6000億元，更將創造上萬個工作機會，讓青年能返鄉就業，就近照顧家庭，回到祖孫三代的榮景。

另，徐耀昌的青年後援會也舉辦「UBike上路趣」活動，集結50輛UBike，在徐耀昌的帶領下，一起繞行苗栗市區，青年後援會長詹益勝表示，徐耀昌建置UBike，讓青年學子通勤方便，相當感謝。他更力挺徐耀昌的「UBike免費保障加值服務」政見，以節能減碳方式競選繞行市區。

然，活動結束後，網路上卻盛傳已歸還的UBike上，仍插著徐耀昌競選旗子的照片，徐耀昌競選團隊表示，當時騎回站點後，工作人員準備拆旗，還沒拆完就被人拍照斷章取意，強調這次活動並無改動、變更車體或張貼廣告，且已向微笑單車公司申請外加佈置，並要求工作人員協助租借站補車，不影響正常租借，呼籲共同維持乾淨選舉。

(中時 )