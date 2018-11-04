工業風、文青風、少女風！IG繽紛貨櫃市集就在這

調整大小變裝第一名的親子是海綿寶寶組。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

工業風、文青風、少女風！繽紛貨櫃！不管怎樣都好拍！ 全台尚「青」、時下最「潮」的桃園G10 GO!市集正式登場！比網紅、比創意、比獨家，這裡都是全台最夯的貨櫃市集，完整且處處是亮點的設計，讓人目不暇給。3日週末開幕上午就湧進了大批人潮，大小朋友嚐美味、玩文創，還有變裝的秀創意精彩趣味的表演，讓桃園增添溫暖色彩。

『G10 GO!市集』集結、堆疊了28個大型彩繪貨櫃，就像積木一樣組合出繽紛的童趣世界，有時尚典雅的工業風、簡約俐落的文青風，還有讓人少女心大噴發的網美風，三大主題風格、360度拍照無死角，讓市集不單只是販售設施，更是一個新聚落、新文創的地景藝術。

只要走進市集就可見到趣味的跳格子塗鴉及炫麗的LED精神堡壘，還有工業區的粗獷牆面、文青區的植草磚吧檯、網美區的夢幻雨傘點綴其中，每一區塊都是令人眼睛一亮的玩藝創作，四處可見年輕人的精心巧思，變身為當地街區未展先轟動的大型打卡點。

除有西餐主廚特製的「義式憤怒醬筆筒麵」、動作系美食吸眼球的「彩色瀑布起司雞蛋仔」、獲選2017桃園金牌好禮的「彩虹生乳酪」等各式異國料理及萌系甜點進駐。每到假日也將有各類特色市集及節慶活動輪番上陣，邀集在地創意品牌新舊融合呈現桃園特色。

如11月中旬接著登場的「青農感恩週」，提供近距離親近農業文化的全新生活饗宴；最後在12月溫馨的聖誕季，「文創耶誕週」將以聖誕市集的概念展售多種手作小物，打造一處文創藝品琳瑯滿目而且瀰漫耶誕夢想氣氛的歡樂園地。

(中時電子報)

調整大小報名變裝的民眾相當踴躍。（主辦單位提供）

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