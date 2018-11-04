嘉義民宅出路驚見天坑 竟是政府惹的禍!

嘉義市政府施作北排工程，造成緊鄰北排的民宅路基坍塌，住戶嘸路倘行。（廖素慧攝）

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嘉義市政府施作北排，新生路老爺城堡的民宅唯一出路路基塌陷約2、3米深，至少6戶民眾有厝無路，謝姓婦人說，天天飽受機具敲打致震動房子、巨大聲響干擾，4日上午7時許開門赫見路塌了大洞，嚇一大跳，很擔心影響到房子地基流失。

謝姓婦人說，在這裡住了16年，房子及路基歷經921大地震、1022地震都沒事，沒想到市政府施作北排工程竟然把路搞塌了，哪會安捏？會不會太離譜了？

嘉義市政府施作北排工程造成六戶民宅的路基塌陷，住戶驚嚇。（廖素慧攝）
嘉義市政府施作北排工程造成牆面磁磚脫落、路基嚴重坍塌，住戶驚嚇。（廖素慧攝）

謝姓婦人說，市政府至下午還沒有見到人來現場關心，因水管也能不通水，只有請工人來緊急接明管供水，6戶住家車子進出不得，只能走路或騎機車勉強通行。

市府工務處長李建賢說，水利署補助北排整治，去年發包施工，為配合自來水公司管線停工近半年，2周前復工，清淤整治北排，擾動圍牆邊較鬆軟的地基，而影響路面塌落約1、2米，已採取緊急補強措施。

李建賢表示，首先回填土方保護基礎，再增設水平擋土架支撐，其次，現況下陷路面回填整平以利當地居民出路，俟相關管線遷移後再打設鋼板樁，變更施作新的護岸牆。

國民黨提名市長候選人黃敏惠到現場關心住戶。（廖素慧翻攝）

國民黨提名市長候選人黃敏惠偕同黨籍議員候選人，下午趕到現場關心住戶及工程施作、路基塌陷的實況。

(中時 )

最壞示範！ 為辨真假 遊客把動物…

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