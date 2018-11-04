從餐飲跨足健身市場 大埔第二代狠甩20公斤贅肉

大普諾健身房總經理阮雋皓其實是大埔鐵板燒第二代，跨足健身市場起源於一段追求健康的歷程。（馮惠宜攝）

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佔地500坪大普諾健身房和坊間大型健身中心設有30多種器材。（馮惠宜攝）
其中雙翹板以訓練核心肌群的穩定為主，這也是全台獨家新式雙翹板設備。（馮惠宜攝）

國內平價鐵板燒龍頭：大埔鐵板燒跨足健身市場開設旗下首家健身房：大普諾Dapro Fitness，從餐飲到健身領域，其實是第二代阮雋皓一段追求健康的歷程，28歲的阮雋皓國小畢業就胖到100公斤，高中時開始意識到肥胖不是福走上健身房狠甩20多公斤後，他也看到健身市場龐大商機，決心透過以客製化課程導向的服務，在健身市場殺出血路。

位於南屯區永春東7路大普諾Dapro Fitness11月4日正式開幕，大普諾其實是源自家籲互曉的大埔鐵板燒，創立逾20年大埔鐵板燒以平價鐵板燒在餐飲市場佔有一席之地，而跨足健身市場，則是第二代圓夢、做自己的一個里程碑；現年28大譜諾總經理阮雋皓182公分的高挑身材、87公斤體型十足是筋肉男；其實自小沈浸在美食中，他國小畢業就是個小胖子，國中時體重已破百。

他回憶自己直到高中時才覺悟，這樣胖下去太糟糕了，於是尋求偏方要瘦身，試過一日一餐、不吃澱粉，但總是像溜溜球很快又復胖，直到大學時有同學建議他上健身房，這才讓他真正擁有健康的體態，自己獲益也看到健身市場的潛力。

佔地500坪大普諾健身房和坊間大型健身中心不同，鎖定青壯、熟齡族群，主要提供量身訂製的一對一教練課程，希望透過諮詢後設計訓練課程，加強不同部位的肌力訓練，店裏有7位專屬教練，30多種器材，課程含括重力訓練、拳擊、壼鈴、懸吊系統、雙翹板等。

(中時 )

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