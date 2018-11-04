台中》盧秀燕、朱暖英女力聯手 郝、強接力站台力挺

前台中市長胡志強（左二），拜託選民將盧秀燕送進市政府、朱暖英連任市議員。（陳世宗翻攝）

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前台北市長郝龍斌特專程南下助講，呼籲選民一起翻轉台中，改變現在發展的劣勢及困境。（陳世宗翻攝）
國民黨市長候選人盧秀燕說，她明白大家近4年過得不順遂，日子辛苦難熬。（陳世宗翻攝）

「送盧秀燕進市府、留朱暖英在議會！」台中市議員候選人朱暖英4日於南屯區永春東路，舉行「盧秀燕市長、朱暖英市議員聯合競選總部」成立大會；前台中市長胡志強、前台北市市長郝龍斌、立法委員江啟臣等接力演說，拜託選民將盧秀燕送進市政府、朱暖英連任市議員。

「盧秀燕市長、朱暖英市議員聯合競選總部」成立大會，湧入近1500位民眾到場相挺，前民政局長王秋冬及南屯區里長站台支持，懇請民眾用選票「送盧秀燕進市府、留朱暖英在議會」；拜託在場鄉親以選票支持女性市長盧秀燕、市議員票投朱暖英，讓台中市空氣換新，經濟復興，搏得在場民眾一片響應。

朱暖英表示，過去四年來，台中市政府團隊在市民關心的空氣汙染、國中小的同性教育、市政府的大量負債、道路不平整以及缺乏重大建設、市政府施政黑幕重重逃避議會監督等問題，顯示市府的傲慢及貪婪，身為市議員，在台中市議會全力揭弊，雖然面對艱難但永不退卻，完全沒有讓南屯鄉親失望或丟臉，懇請大家繼續全力支持。

盧秀燕說，明白大家近4年過得不順遂，日子辛苦難熬。不論空汙或經濟，整體大環境每況愈下，現在台中市政府沒有辦法處理，行政消極的以拖待變。但是台中市的未來不能等待，年底民眾手中的一票，對台中發展事關重大；懇切盼望市民朋友能幫助台中也幫忙自己，一起翻轉台中，改變現在發展的劣勢及困境。

盧秀燕強調，富裕台中昌盛南屯，就從支持盧秀燕開始；未來市府有盧秀燕、市議會有朱暖英，兩人齊力再造新台中。

朱暖英指出，看見南屯鄉親不辭路途辛勞，紛紛出席到會場來讚聲支持送暖銘感在心。未來會帶著這一份的祝福，化為競選動力繼續向前；將來會全力督促市府，落實讓南屯興盛的政見，回報鄉親對於暖英的信賴與肯定，讓我們為台中加油，為南屯打氣、贏回新未來。

(中時 )

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