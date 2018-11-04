嘉義》到眷村掃街 朱立倫喊：放下恩怨 團結支持黃敏惠

新北市長朱立倫（右）陪嘉義市長候選人黃敏惠（左二）掃街拜票。（廖素慧翻攝）

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新北市長朱立倫（左二）拉著嘉義市長候選人黃敏惠（右二）高喊「凍蒜」。（廖素慧翻攝）

新北市長朱立倫4日到嘉義市參加國民黨嘉義市黨部舉辦的黨慶活動，陪同黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠到經國新城眷村掃街拜票，他疾呼「拋棄個人的恩怨、是非，團結一致支持黃敏惠，綠地變藍天」。

朱立倫說，民進黨全面執政2年多來每天拚政治搞鬥爭，清算國民黨，轉型正義變成東廠，又搞勞資對立，網路不能隨便罵蔡英文，因為國安局要監控臉書、網路有沒有隨便批評蔡英文，太離譜了。

朱立倫說，台灣需要拚經濟，市民團結支持黃敏惠，選戰最後關頭，只有大是大非大局為重，黃敏惠是黨提名的候選人，不但要團結且不能漏掉選票，大家的共同目標是「嘉義市要綠地變藍天」，國民黨重新執政，「拋棄個人的恩怨、過去的是非，團結一致支持黃敏惠」，讓會做事、有經驗的黃敏惠找回嘉義市的光榮。

黃敏惠說，嘉義進步，人民才有好生活，全台灣各縣市從高雄「韓流」帶起人民的心聲，是要讓生活更好、台灣更好，她提出「經濟5+1」政見，要打造嘉義市成為台灣西部走廊的消費新都心，用經濟讓嘉義市再次升格。

黃敏惠高呼「謠言唔通聽，奧步唔免驚，心頭抓乎定，勇敢向前行，嘉義一定贏」，面對謠言她禁得起考驗，大家團結一致，讓嘉義從綠地變藍天。

國民黨嘉義市黨部4日在嘉義市鈺通大飯店舉行124周年黨慶暨藍天志工團成立大會，朱立倫、藍天志工團總召集人蔡令怡、嘉義市藍天志工團團長黃國芳、立法院黨團總召曾銘宗等人參加，力挺黃敏惠，朱立倫還陪黃敏惠到經國新城以車隊掃街拜票，全力固眷村票。

(中時 )

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