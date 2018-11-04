中職》台日交流賽有機會先發 施子謙想與軟銀重炮較勁

統一獅投手施子謙（左）、江辰晏（右）2人其中之一會擔任台日交流賽的先發投手。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

中職球季昨天才結束，今天（4日）台日交流賽中職聯隊就集合練球，總教練黃甘霖表示，先發投手會從施子謙或江辰晏擇一。本土勝投王施子謙則表示，不知何時會上場，但會準備好自己，平常會關注日職的他透露，若有機會，想與軟銀隊中心打者柳田悠岐較勁。

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統一獅昨天雖落寞看著Lamigo桃猿拋下藍色彩帶，但有參與台日交流賽的球員今天仍整理好心情報到，蔗總指名有先發機會的江辰晏與施子謙也穿上中職聯隊的球衣參與練球。

面對台日交流賽，江辰晏簡化自己的想法面對，「就是照正常的方式準備，還有一場比賽，球季還沒結束！」至於自己的目標，江辰晏笑說，「這麼多投手，我就是把1局投完，無論用什麼方式都不讓打者上壘，要抓到3個出局數。」

施子謙聞言雖笑著吐槽隊友，但他隨後正色道：「我們有很多投手，雖然只有一場比賽，我也不知道自己何時會上去，但就是當成正式比賽投。」平時會關注日職的他說：「日本打者都還滿強的，還滿想跟軟銀的第4棒較勁看看。」

軟銀重炮手柳田悠岐日前在日職總冠軍戰系列賽第5戰延長賽第10局轟出再見全壘打，幫助軟銀取得聽牌優勢，最終軟銀也在系列賽以4勝1敗（1和）擊退廣島鯉魚，奪得「日本一」。

經歷一整季的例行賽、又闖過季後挑戰賽，最終獅隊在台灣大賽與年度總冠軍失之交臂，施子謙說：「今天早上6點才睡著，想到今年球隊這麼努力，自己的成績也還算不錯，回想這一整年好的、不好的，但是都過去了，明年球季很快就會開始，交流賽結束後要好好準備秋訓，把今年的缺失好好修正。」

(中時電子報)

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