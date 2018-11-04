夫人版「綠白同框」 陳佩琪、廖婉如攜手逛花博

2018年11月04日 17:58 中時 王文吉

馬場園區園長陳育正（右）向兩位市長夫人人陳佩琪（左）與廖婉如（中）導覽介紹。（王文吉攝）

台北市長夫人陳佩琪（左）與台中市長夫人廖婉如（右）在阿拉伯皇家寶馬綠雕前合影。（王文吉攝）

台北市長夫人陳佩琪臨時要求去馬術競技場觀看馬術表演。（王文吉攝）

「柯P老婆！」許多民眾認出陳佩琪，上前要求自拍合照。（王文吉攝）

陳佩琪巧遇吉祥物「歐米馬」，開心上前熊抱。（王文吉攝）

台北市長夫人陳佩琪（左）平時喜歡拈花惹草，對於花舞館內的蝴蝶蘭品種如數家珍。（王文吉攝）

綠白合作，夫人先行？台北市長夫人陳佩琪4日下午南下台中參觀花博，台中市長夫人廖婉如全程陪同，媒體好奇兩位市長背後的女人同框合體，是否意味綠白有合作機會？對此陳、廖都避談政治話題，僅回應「沒想到這些問題」、「純粹來參觀花博這麼美妙的地方」。

陳佩琪4日下午3點10分驅車抵達馬場園區，她自掏腰包購票，在廖婉如陪同下參觀。兩位夫人在阿拉伯皇家寶馬綠雕前合影，一路有說有笑，許多民眾認出，直喊「柯P老婆！」陳佩琪一時興起，還臨時要求去馬術競技場觀看馬術表演。半路巧遇吉祥物「歐米馬」，陳佩琪開心上前熊抱合照，最後參觀花舞館時，看到館內滿是花藝佈置，直呼很棒、很漂亮！

「花博的成功就是台灣人的驕傲！」陳佩琪說，去年世大運成功舉行，她可以體會到背後人員的辛苦，從柯市長口中得知，大家不是把世大運當成台北人的事，而是當成全國人的世大運，現在花博也順利開幕了，她覺得台中市政府很辛苦，因為「這也不是只有台中人的花博，是全台灣的花博。」

陳佩琪表示，雖然在台北居住的空間很小，但她自己很喜歡花藝，平常喜歡去附近的花市拈花惹草、班門弄斧。陳佩琪說，她喜歡看一些設計的花展，像4年前在台北的花博也有看過，此行印象最深刻的是花舞館。

廖婉如表示，一個城市經過這麼多努力展現出來，城市間的交流很重要的，台北世大運辦得成功，「我想也有我們要跟柯P取鏡的地方」。媒體詢問「這是夫人版的綠白同框？」廖說，她沒想到這些問題，因之前曾帶佩琪逛過奇美博物館，我想說那就帶她來一下。

離去前，廖婉如致贈花博金餅及花博絲巾，陳佩琪回贈林安泰古厝的小書包，兩人惺惺相惜，相約下次有機會再一起逛得過癮。

(中時 )