雲林》張麗善成立北港後援會 打造花燈原鄉

張麗善（前右）成立北港後援會，邀立委李彥秀（前左）站台。（張朝欣攝）

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張麗善（中間穿白背心者）成立北港後援會，眾多支持者到場聲援。（張朝欣攝）

雲林縣長候選人張麗善4日在北港鎮成立北港後援會，強調北港是她的第2故鄉，她曾在立院提案，要讓歷年台灣燈會的主燈都聚集到北港鎮，未來若當選縣長，一定讓北港發展成花燈的原鄉。

張麗善北港後援會聚集大批支持者，縣議員黃文祥、縣議員候選人黃美蘭、北港鎮長候選人蕭永義、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、前立委曾蔡美佐等人到場力挺，立委李彥秀也特地南下站台。

李彥秀表示，張麗善一直是國民黨在立法院戰鬥力非常高的戰將，由於她來自農業大縣雲林，所以遇到跟農民權益相關的法案時，更是全力爭取與守護農民利益。

李彥秀指出張麗善非常注重老人福利與長照等議題，上星期張麗善特別打電話給她，希望幫忙爭取讓長輩優先施打流感疫苗，雲林值得有更好的縣長，呼籲大家一起支持張麗善。

張麗善表示，她婚後的第1份工作就是在北港媽祖醫院上班，北港像是她的第2故鄉，對北港有很深的感情。北港朝天宮每年有超過500萬的香客，是真正的宗教聖地，這也是最得天獨厚的發展條件。

張麗善指出，上次她選縣長時雲林還有70多萬人口，這次選舉只剩下68萬，雲林人口不能再繼續以每年5000人的速率流失。她當選縣長後一定要全力拚經濟，推動雲林國際商港，讓雲林人富起來。

(中時 )

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