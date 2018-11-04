《中時晚間快報》全台輔選快累倒？ 韓國瑜： 能跑就盡量跑

2018年11月04日 17:44 中時電子報 綜合報導

◎全台輔選快累倒？ 韓國瑜： 能跑就盡量跑

國民黨高雄市長參選人韓國瑜「韓流」席捲全台，韓國瑜除了高雄市行程外，也頻跨縣市輔選。最近有黨內同志關心他行程滿檔會不會累倒，國民黨立委柯志恩透露，前幾天她向韓詢及此事，韓國瑜語重心長地說，各地選情他都要幫忙，人情難拒絕，能跑就要盡量跑。

◎ 美日加「利劍」聯合軍演 規模超越往年5倍

美國、日本和加拿大3日在西太平洋舉行「利劍」聯合軍事演習。這是迄今為止在日本及其周邊地區舉行的最大規模軍演。

◎漁民6日陳抗箭在弦上 26條意見要與政府談

因不滿「遠洋漁業三法」罰金過高、政府護漁不力，上千漁民6日將北上前往農委會、立法院陳情抗議，但漁業署日前卻為此召開記者會，指責漁民「政治性操作」。對此，漁民怒批，漁業署愈是這樣貼標籤，愈是堅定漁民陳抗的意志。漁民自救會日前並總結出五大訴求及26條漁業改進意見，「要一條一條與官員及立委好好談」。

◎徐若瑄睽違4年推新曲 〈不值得〉突破自我

徐若瑄睽違4年，將推出新單曲〈不值得〉，此曲是她演出電影《人面魚紅衣小女孩外傳》的主題曲，並親自演唱填詞，她表示歌詞以「泥沼」為概念，描述在愛情關係中的戀人，在雙方關係不對等時，想離開的人走不了，想堅持的人卻放不掉，「昨天的愛已經死掉，對於錯的人，不值得把自己毀掉。」

(中時電子報)