抓住秋季尾巴！「京都」3大銀杏秘境 親身體驗金黃落葉之美

2018年11月04日 18:38 中時 徐力剛

秘境銀杏「北野天滿宮」成為許多攝影好手拍攝場地。（圖片提供／京都市台灣推廣事務所）

御金神社特製「繪馬」以銀杏為靈感設計，呼應拜金神社主題。（圖片取自樂吃購！日本）

秋季時分，尋訪日本京都盡覽黃澄澄銀杏風華，可謂人生一大樂事。跟隨當地人腳步，探索京都3大「銀杏」秘境，親身感受東瀛秋季之美。

坐落京都市北區小野鄉村間的「岩戶落葉神社」，鄰近清滝川與岩戶川交滙處，主要由2座神社組成，包括供奉３尊女神的「岩戶社」和源氏物語中的落葉姬命「落葉社」。神社內栽種大量銀杏樹，其中有4棵30公尺高銀杏樹尤為顯目，每逢秋季金黃色樹葉飄落地面，堆積出大片金色地毯，現場美不勝收。11月17日晚間將舉辦「銀杏點燈」活動，可體驗不同白天與黑夜不同風情美景。

位於京都境內的「北野天滿宮」為天神信仰發祥地，也是全國12000間天滿宮・天神社的總社，其中境內的地主神社，有棵巨大銀杏樹筆直入天，樹葉飄落屋簷絕美景緻醉人。

近期最夯的「御金神社」也有銀杏可賞，御金神社為日本境內唯一拜金神社，寺內供奉主神為金山毘古神，同時祀奉天照大神和月讀神，文獻中記載金山毘古神為礦山、礦物神祇，掌管生活中金屬產物，如刀劍、鏡子等。神社大門金色鳥居迎接前來參拜信眾，寺內栽種超過200年樹齡銀杏樹，每逢秋季到來，金黃樹葉為神社增添萬種風情，吸引旅客前來朝聖。

御金神社特色「繪馬」外型仿銀杏設計，上方印製「金」字樣紅字，底色以象徵富貴金色妝點，吸睛度十足。現場掛滿各式求財繪馬，祈求來年財運亨通，事業一帆風順。

(中時 )