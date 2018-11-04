雲林》台西鄉長選舉 2人對決旗鼓相當

2018年11月04日 18:15 中時 張朝欣

台西鄉長候選人戴進隆打造小公園做為競選總部。（張朝欣攝）

台西鄉長候選人戴進隆4日成立競選總部，戴進隆為了參選鄉長，今年辭去台西國小校長一職，格外引人注目，不少教育界友人前往聲援，對手台西鄉代會主席林芬瑩則勤跑基層拜票，2人對決旗鼓相當。

台西鄉土生土長的戴進隆，2012年擔任台西國小校長，6年來除了致力教育工作，也積極參與社區營造，包括協助營造台西海口生活館、打造台西國小成為海洋學校，此次宣布辭去校長一職投入台西鄉長選戰，讓許多民眾大感意外。

放棄還有15年的校長生涯投入選戰，戴進隆強調必需辭去校長職務，才能接下翻轉台西的重責大任，他將進行1場乾淨又有格調的選舉，堅持「不買票、不插旗、不攻擊、不造勢」，透過選民組織、公民座談、音樂會訴求政見。

現任台西鄉代會主席林芬瑩與農會、漁會系統交好，廣結善緣的個性更獲得大多數鄉民代表的支持，她強調台西鄉要讓認真、有魄力的人來帶領，打造台西鄉成為國境之西的明珠，各界的肯定就是她最大的勝選籌碼。

台西鄉長選舉原有3人登記參選，但尋求連任的民進黨籍現任台西鄉長趙瑞和因案喪失資格，形成林芬瑩與戴進隆對決局面，戴進隆獲民進黨聲援，林芬瑩則有泛藍地方派系支持，2人都是無黨籍，外界視此戰為泛藍、泛綠之戰。

(中時 )