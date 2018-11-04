雲林》台西鄉長選舉 2人對決旗鼓相當

台西鄉長候選人林芬瑩（前）勤跑基層拜票。（張朝欣翻攝）

友善列印
中時
台西鄉長候選人戴進隆打造小公園做為競選總部。（張朝欣攝）

台西鄉長候選人戴進隆4日成立競選總部，戴進隆為了參選鄉長，今年辭去台西國小校長一職，格外引人注目，不少教育界友人前往聲援，對手台西鄉代會主席林芬瑩則勤跑基層拜票，2人對決旗鼓相當。

台西鄉土生土長的戴進隆，2012年擔任台西國小校長，6年來除了致力教育工作，也積極參與社區營造，包括協助營造台西海口生活館、打造台西國小成為海洋學校，此次宣布辭去校長一職投入台西鄉長選戰，讓許多民眾大感意外。

放棄還有15年的校長生涯投入選戰，戴進隆強調必需辭去校長職務，才能接下翻轉台西的重責大任，他將進行1場乾淨又有格調的選舉，堅持「不買票、不插旗、不攻擊、不造勢」，透過選民組織、公民座談、音樂會訴求政見。

現任台西鄉代會主席林芬瑩與農會、漁會系統交好，廣結善緣的個性更獲得大多數鄉民代表的支持，她強調台西鄉要讓認真、有魄力的人來帶領，打造台西鄉成為國境之西的明珠，各界的肯定就是她最大的勝選籌碼。

台西鄉長選舉原有3人登記參選，但尋求連任的民進黨籍現任台西鄉長趙瑞和因案喪失資格，形成林芬瑩與戴進隆對決局面，戴進隆獲民進黨聲援，林芬瑩則有泛藍地方派系支持，2人都是無黨籍，外界視此戰為泛藍、泛綠之戰。

(中時 )

雲林》張麗善成立北港後援會 打… 「以核養綠」公投意見發表 廖彥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。