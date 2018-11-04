「以核養綠」公投意見發表 廖彥朋：大跳電揭反核者假面

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公投編號「16號」的以核養綠公投今舉行正反意見發表會，兩方為了能源議題唇槍舌戰。正方代表、公投發起人之一的廖彥朋表示，若去年有個平行時空讓核四順利運轉，台灣就不會發生815大停電，更不會有因使用蠟燭不慎導致傷亡的悲劇，直言大跳電揭穿反核人士所說的「沒有核電也不缺電」的假面。

廖彥朋一開始即表明，他是要懇託大家繼續使用核電，11月24日一定要在16號公投案投同意票；去年的815全台大停電是台灣數十年來最黑暗的一天，甚至在苗栗發生因為使用蠟燭不慎，導致1死1傷悲劇。

廖說，如果去年已經有一個核四商轉的平時時空，事情肯定會不一樣，如果核四也在線上運轉，災情應該只會在桃園，不會造成全台電網崩潰、輪流限電，避免悲劇發生。

廖彥朋指出，近來不少醫學中心跳電，但有許多維生系統不允許跳電，若沒有趕得及接上備用電源，很有可能又有人犧牲；政府官員都宣稱跳電是不缺電，請問你們良心何在？

廖也說，去年7月時一度有缺電危機，燈號相當危及，他上網時發現，反應爐沒運轉的核四竟然發電，因為在缺電的情況下，核四的備用柴油發電機，都被拿來緊急發電；台電去年頒布了815跳電報告，表示台灣的備轉容量不足，原因就是本來是備轉的天然氣被當作一般正常發電。

(中時 )

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