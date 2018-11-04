迎接ITF台北國際旅展「Mega 50餐飲及宴會」餐券最低下殺7折

Asia 49亞洲料理及酒廊「雙人下午茶組」以多種類餐點滿足消費者。（圖片提供／ Mega 50餐飲及宴會）

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「雅月個人套餐」精選頂級波士頓龍蝦、石斑入饌，顛覆饕客味覺感受。（圖片提供／ Mega 50餐飲及宴會）
「丹桂十人桌菜」融合粵菜經典料理手法，美好滋味讓人難忘。（圖片提供／ Mega 50餐飲及宴會）

「2018台北國際旅展」今年首度移師南港展覽館，11月23至26日盛大舉行， Mega 50餐飲及宴會旗下「望月樓」、「Asia 49亞洲料理及酒廊」及「50樓Café」3間餐廳聯手推出旅展限定餐券優惠，最低下殺7折起。

50樓Café推出「週一至週五自助午餐/五客券組」特價3135元，享71折優惠;「週一至週五自助晚餐/五客券組」特價3520元，下殺71折;「週六及週日自助午餐/六客券組」特價4125元，享7折優惠;「週六及週日自助晚餐/六客券組」特價4620元，享7折優惠。

Asia 49亞洲料理及酒廊「雙人下午茶組-買五送一餐券」特價3600元，享84折優惠。「雙人下午茶組」包括前菜、主食、甜點、水果及飲品2杯，前菜提供打拋雞肉凱薩沙拉、越南鮮蝦春捲或泰式青木瓜沙拉等選擇，主餐則拿出泰式蝦捲佐甜辣醬、酥炸起士條佐參巴美乃滋與韓式牛肉窩窩頭等品項。

粵菜餐廳望月樓端出「丹桂十人桌菜」和「雅月個人套餐」2種選擇，多人聚會首選「丹桂十人桌菜」內含鴻圖燒味拼盤、廣式老火例湯、紅油咖哩大海蝦、明太子焗烤扇貝、沉香鎮江豬腱骨、鹹檸檬蒸金目鱸魚、蒜香脆皮炸子雞、牛肝菌海鮮炆伊麵、芋頭西米露和季節宜時鮮果盤，特價12000元，折扣79折。

另款「雅月個人套餐」包括廣式燒味拼盤、竹笙濃湯海皇羹、薑蔥焗波士頓龍蝦、清蒸活石斑、香草黑椒羊排、甫魚干燒伊麵、和椰汁糕伴季節鮮果等，特價1320元。

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