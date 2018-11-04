韓國瑜獻「聲」淡水人氣超旺 替強棒議員陳偉杰拉抬聲勢

2018年11月04日 17:52 中時電子報 綜合報導

高雄市長候選人韓國瑜旋風從南吹到北，近日獻「聲」淡水，推薦新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）候選人陳偉杰，韓國瑜特別拜託大淡水鄉親「支持韓國瑜，票投陳偉杰」，也表示他力挺年輕人，希望被國民黨視作強棒的陳偉杰能順利過關。

近期民調顯示韓國瑜的支持度不僅領先對手陳其邁，且有4成多是中立選民，沒有黨派色彩，也有不少年輕人支持韓國瑜，表示民眾傾向選人不選黨，年輕選民也支持求新求變的改革力量。而陳偉杰是此次國民黨唯一徵召的青年候選人，來自教育界，國會經驗豐富，被認為是國民黨青年世代強棒。陳偉杰說，韓國瑜一口就答應替他推薦，支持年輕人從政，讓他很感動也格外有信心。韓國瑜的錄音播出後，陳偉杰競選總部就接到很多支持者來電鼓勵，讓陳偉杰發現原來韓國瑜從高雄紅到淡水！他也積極邀請韓國瑜來淡水掃街拜票！

投票倒數不到一個月，陳偉杰以新人姿態贏得民眾支持，但也面臨地方耳語攻擊不斷，尤其聲稱他大量搶年輕票、民調第一，都造成他票源分散，能否過關成為變數。陳偉杰表示，自己與韓國瑜一樣不畏流言，會憑實力與政見打動選民，但是黨內民調他確實不是第一名，反而遠遠落後於黨內資深老將，他也強烈呼籲選民要堅定支持他，尤其蔡葉偉議員已不參選，傳承交棒給他，他必須衝過得票門檻，守住淡水地區國民黨關鍵第二席。

(中時電子報)