台南》陳怡珍競總成立 黃偉哲、陳亭妃同台化解初選心結

2018年11月04日 18:36 中時 程炳璋

民進黨籍台南市議員候選人陳怡珍中西區、北區競選總部4日開張站台，黨籍台南市長候選人黃偉哲到場，與年初競選台南市長初選失利的立委陳亭妃再度同台，兩人化解心結，分站兩邊舉起陳怡珍的手喊「凍蒜」。

黃偉哲與陳亭妃今年初還為了爭取代表民進黨的台南市長提名資格，引起新潮流對決正國會的派系之戰，雙方陣營在初選文宣上殺的刀刀見骨，黃偉哲勝出後，外界仍推測兩人心結難解，終在總統蔡英文南下調停之下，逐漸化解心結。

民進黨中央黨部日前舉辦的「百工百業挺改革」全台造勢活動，蔡英文與賴清德連袂參加，陳亭妃當起台南場的主持人，在台上為黃偉哲高喊凍蒜。

黃偉哲4日投桃報李，參加陳亭妃的妹妹陳怡珍競選總部開幕，兩人並一起拉起陳怡珍的手，為她加油，高喊凍蒜，消除初選心結。

除了黃偉哲站台，競選總部開幕請來前行政院長游錫堃現身力挺，還有歌王余天、立法委員高志鵬、莊瑞雄等人站台，作家魚夫與電台主持人志明都到場，展現陳怡珍高人氣。

陳怡珍4年來落實基層服務，累積不少忠實支持者，民進黨內幹部預測她的選情看好，甚至有上攻3萬票的行情。

游錫堃表示，陳怡珍擔任議員8年，問政更加專業，服務也秉持台灣水牛精神，是民進黨正栽培的新生代政治明星。

(中時 )