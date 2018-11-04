性教育太早教不好？ 台大教授：國中看A片經驗超悲哀

2018年11月04日 18:04 中時電子報 林郁庭

到底對學童的性教育要何時教學？已在台灣引發爭議，有人看好，但也有學生家長認為教導性教育，操作戴保險套等內容太早、也太超過。台大教授葉丙成則在臉書上發文，認為「性教育沒人教，就是不會自然就會了」，他寧願不讓孩子們好奇地靠偷偷摸摸亂看一些東西，學到錯誤的觀念；身為教育者，他認為學校有教正確的性知識、性觀念這才是對孩子最好的保護。

葉丙成昨晚以【關於性，教不教？】為題探討，他說，最近常看到有家長認為，學校老師不該教孩子保險套，也不該教其他關於性的知識。即使是正確的性知識、性觀念，總是擔心學校教得太早。「台灣的爸媽，總以為很多事情，等孩子上了大學自然就會了」，但事實是：沒人教，就是真的不會。

葉丙成認為，不讓孩子從具有教育專業的老師這學正確的性教育觀念，結果孩子都是跟其他同學在好奇嬉鬧中看 A 片，學會亂七八糟的觀念。這樣對孩子是好的嗎？葉丙成拿自己的經驗來舉例，他說「國中某年段考完，同學問我要不要去某個同學家看「好康的」。結果，我跟著他們去錄影帶租片子，去某位同學家，看了人生第一次的 A 片。人生第一次了解性行為是怎麼回事，不是在學校，是在同學房間的小電視。還記得影片中金髮男那些誇張的行為跟尺寸，讓國中的我瞠目結舌」。

「悲哀，台灣有多少孩子就因為大人不希望老師教，結果就好奇地靠偷偷摸摸亂看一些東西，學到錯誤的觀念？」葉丙成說，男生靠A片學亂七八糟的性知識很悲哀。

接著，葉丙成更舉出先前在網路看到一位被性侵過的女士所寫的網路文章，提到「她回憶年少被性侵的時候，對方觸碰了她身體敏感的地方，她身體突然出現了觸電般的異樣感覺。從來沒有人告訴她，身體被觸碰會有這種感覺，她完全不知道是怎麼一回事。結果在當下，她完全僵住了，不知道怎麼反應。最後一動不動地被人上下其手、被人性侵」。葉丙成說當時他看到她文章的自白，感到非常震驚！

葉丙成感嘆指出，隨著孩子一天天長大，他們自然會對性出現許多疑惑。孩子明明都已經有疑問了，還不教？不教，這些問題就不會出現嗎？這些問題就會消失嗎？「迴避孩子的問題，只是鄉愿的鴕鳥」。不解決孩子的疑問，讓他們自己亂猜亂解釋，很可能有一天就真的發生憾事了。身為教育者，葉丙成寧可讓孩子在那之前就知道如何保護自己、知道身體會如何反應，到時候才不會傻傻地任人宰割、被壞人侵犯，他認為這才是對孩子最好的保護。

(中時電子報)