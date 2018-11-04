金門水頭旅服中心21億決標 2021年完工啟用

2018年11月04日 18:27 中時 李金生

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」海側景象模擬圖。（縣府提供）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」陸側景象模擬圖之二。（縣府提供）

金門小三通入出境人數屢創新高，新建旅客服務中心完工後，年吞吐量估達350萬人次。（李金生攝）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」歷經10次流標後，終於在2日由啟赫營造以21億2,888萬元整得標承攬，工期900日曆天，預定2021年下半年完工啟用，年旅客吞吐量預估可達350萬人次。

根據移民署金門行政中心統計，2017年金門小三通入出境人數計175萬4351人次，今年可望再創新高。這座大型旅客服務中心新建工程完工後，將可提供往來旅客更舒適、便捷的空間環境，也有助於提高CIQS（海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及保安等單位的行政效率。

坐落於水頭新港區內，4層樓鋼構建築的「水頭港大型旅客服務中心工程」由姜樂靜建築師事務所承攬設計及監造，總樓地板面積為5946.54平方公尺，尖峰時段每小時雙向可容納2800人次，年旅客量估可容納350萬人次。

各樓層使用空間包括：1.一樓配置為入境區約1萬5016.28平方公尺，包含入境檢疫、免稅購物、落地簽證申請、證照查驗、行李查驗、行李提領、海關查驗申報、動植物防疫檢疫等旅客公共服務空間。2.二樓配置為辦公區約8301.19平方公尺 ，包含航港局中部辦公室、港務處、移民署等辦公空間及會議室、機房等。3.三樓配置為出境區約1萬2345.93平方公尺，包含購票服務、餐飲服務、行李托運、船票查驗、行李查驗、證照查驗、免稅購物、候船空間、登船廊道等旅客公共服務空間4.四樓配置為船舶調度中心(VTS)約205平方公尺，屬管制區域。

縣府指出，這項工程於2016年5月與姜樂靜建築師事務所簽訂技術服務契約，同年11月基本設計經主辦機關金門縣港務處審查通過後，依程序報請交通部航港局及行政院公共工程委員會核定，並於2017年9月4日細部設計預算書圖核定後，開始辦理第1次工程上網招標。

但歷經10次招標，均因無廠商投標或投標廠商家數未達法定家數而流標，縣府分析原因是國內擴大內需，大宗營建物料價格上漲，以及離島動員、運輸成本較高，又公共工程嚴重缺工，離島大型工程雇工更是不易，加上銀行融資保守等等不確定因素風險高，以致廠商不願意貿然投入。

迄第11次共有啟赫營造及承攬金門大橋新建工程的東丕營造投標，最後由啟赫營造得標。

(中時 )