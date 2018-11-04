苗栗》與對手隔1公里較勁！徐定禎總部成立 陳時中站台

2018年11月04日 19:30 中時 巫靜婷

苗栗縣長候選人徐定禎苗栗市競選總部4日成立，徐定禎夫婦在祥獅獻瑞的開路下，熱情與支持者握手。（巫靜婷攝）

衛福部長陳時中（前排右一）到場支持站台，並致贈鳳梨吉祥物祝徐定禎高票當選。（巫靜婷攝）

無黨籍縣長候選人徐定禎苗栗市競選總部4日熱鬧成立，吸引3000多名民眾到場支持，現場「凍蒜」聲不斷。衛福部長陳時中、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、苗栗市長邱炳坤等地方人士皆到場站台喊支持。

徐定禎苗栗競選總部選在距離國民黨籍縣長候選人徐耀昌競選總部僅1公里的地置，且今日剛好2人2地都有活動，較勁意味濃厚。

徐定禎於會中猛打國民黨籍候選人徐耀昌消防指揮車議題，且承諾在苗栗建立醫學中心及實現免費營養午餐等政見，博得選民熱烈支持。

陳時中站台表示，徐定禎準備參選時就曾拜會他談苗栗醫療困境及未來醫療照顧的願景，為此深受感動，未來將投入更多資源與醫學中心合作，並啟動「區域聯防」照顧鄉親們的健康，有他的關心讓中央對於改善苗栗醫療環境更有信心。

吳宜臻邀請行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛一同出席站台，砲打國民黨「又老又窮」說，苗栗青年外流嚴重，經濟發展不如周遭縣市，比起高雄，苗栗才真的是又老又窮，該換人做做看了。

徐定禎再三重申「別人不做的我來做」，停滯的過去可為發展的重要資產，許多空閒的用地可規劃寵物公園、親子公園，閒置的大型館舍能改造成多功能場館，把親子育樂館和縣民運動中心結合，讓苗栗市民能夠享受。

徐定禎也當場宣布選後不會加入任何政黨，就如文宣標語「乾淨才值得你選」，喊出口號擺脫派系惡鬥、虛耗的窘境，全力帶領苗栗縣走出屬於自己的路。

(中時 )