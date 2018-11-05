媽媽靠賣薑母鴨 養出186公分帥哥兒子

2018年11月05日 07:08 中時 沈揮勝

帝王食補薑母鴨水里店，料好實在。（沈揮勝攝）

水里28年薑母鴨老店，最受鄉親青睞。（沈揮勝攝）

三、五好友冬季聚餐、薑母鴨食補驅寒。（沈揮勝攝）

水里鄉「玉山國家公園管理處」門前為中山路，左出、過橋往北側山坡那端，46歲的曹淑娥每天傍晚陪著19歲兒子張品洋，炒煮薑母鴨準備營業；張品洋身高186公分，長得俊帥、身裁勻稱，媽媽驕傲說，青春期沒給他吃轉骨藥，自家賣的薑母鴨，就是最好食補。

曹淑娥的「帝王食補薑母鴨水里店」創辦於1990年，雖帶有連鎖店色彩，但在水里鄉這個「山之城、水之都」經營，需作一些與上源供貨食料的區隔與調整；包括鴨肉都需是溫體現宰，青菜、菇菌、玉米等則是到市場親自挑選採購。

而佐配料也針對鄰近信義鄉、魚池鄉五城村與水里鄉大坪林一帶的布農族、邵族、客家、閩南等多元族群，微調出適合在地的風味。

水里土生土長的資深媒體人柯添貴、水里國中校長陳啟濃都說，1970至1990年代中期的水里鄉有「小台北」美稱，薑母鴨店不在少數，但絕大多數店家都是開開停停，常見2、3年就關門，能夠長期穩定經營的就這家28年老店，風味最香美、用料最實在，最獲鄉親青睞。

「帝王食補薑母鴨水里店」的鴨肉湯底每鍋適合2到3人享用，如果是6、7人，點兩份比較適合，其他麵線、鴨心胗、豆腐或鴨血糕等另計，每份30元，但金針菇、蔬菜、燕餃類時價計算。

店名：帝王食補薑母鴨水里店

地址：南投縣水里鄉中山路二段93號

電話：049-2772869

營業時間：每天傍晚4點到深夜12點，基本上全年無休，但建議農曆過年期間先打電話確認。

價格：每鍋2到3人份300元，6、7人建議2鍋份量；麵線、鴨心胗、豆腐或鴨血糕等配料每份30元，但菇菌類、蔬菜類時價計算。

(中時 )