台中》中西區議員候選人黃守達提市民卡 柯貞竹出主題曲

台中市中西區議員候選人柯貞竹（中）發表競選主題歌曲。（陳淑芬翻攝）

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市議員候選人黃守達（右）舉辦記者會，立委余宛如（左）到場相挺。（陳淑芬攝）

台中市中西區議員民進黨提名的候選人黃守達，4日舉辦記者會建議，花博卡轉為市民卡，應多元整合型市政服務，加入社福、健康管理等跨平台提供服務。台中市府交通局長王義川回應表示，這與市府政策一致。同選區以無黨籍參選的柯貞竹則發表競選主題曲「今生的麻吉」，曲調輕快活潑，歌詞通俗平易，吸引選民注意。

台中花博開幕，花博卡發行量突破150萬張，市府規畫未來將轉為台中市的市民卡。黃守達4日在競選總部舉辦記者會，民進黨不分區立委余宛如與到場相挺。

黃守達建議，未來市民卡應結合數位政府的理念和區塊鏈的技術，希望能提供「更好、更多、更直觀」的多元整合型市政服務，並透過跨平台提供服務，並將社福、健康管理加入，推行社福應用、志工時數帳戶與節能點數回饋市民卡。

針對此建議，交通局長王義川表示，這與市府政策一致，台中市花博卡將在後花博時期，轉為市民卡，並開始推動整合市政資源與預算，透過智慧城市的系統，讓台中市民卡成為市政推動的重要媒介。

柯貞竹也發表，競選主題曲「今生的麻吉」，並隨著宣傳車及網路文宣播放出去。柯貞竹希望透過競選主題曲，拉近與選民的距離，和選民們成為「好麻吉、好知己」，進而了解她的政見，支持她進議會，為鄉親服務。

(中時 )

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